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Am Dienstag rückten mehrere Polizeibeamte in die Leebgasse aus.
Am Dienstag rückten mehrere Polizeibeamte in die Leebgasse aus.
Leserreporter
"Tiefgarage komplett gesperrt"

Polizeieinsatz in Favoriten – Festnahme in Wohnhaus

Am Dienstagabend standen mehrere Polizeitransporter vor einem Wohnhaus in der Leebgasse – eine Person wurde festgenommen.
Von Community Heute
14.10.2026, 12:06
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Blaulicht-Alarm in Wien-Favoriten! Am Dienstagabend sorgte ein Polizeieinsatz in der Leebgasse für Aufsehen. Gegen 23 Uhr standen laut einem "Heute"-Leser mehrere Polizeitransporter vor einem Wohnhaus. Auch die Tiefgarage soll vorübergehend gesperrt gewesen sein. "Niemand konnte in die Garage hereinfahren noch herausfahren", erklärt der Wiener.

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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Wiener Polizei den Einsatz. Demnach wurde in der Leebgasse eine gerichtliche Festnahmeanordnung vollzogen. Dabei kam es zu einer Festnahme.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

    Warum die Person festgenommen wurde und was genau hinter dem Einsatz steckt, ist derzeit nicht bekannt.

    red, 14.10.2026, 12:06
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