i Am Dienstag rückten mehrere Polizeibeamte in die Leebgasse aus. Leserreporter "Tiefgarage komplett gesperrt" Polizeieinsatz in Favoriten – Festnahme in Wohnhaus Am Dienstagabend standen mehrere Polizeitransporter vor einem Wohnhaus in der Leebgasse – eine Person wurde festgenommen. Von Community Heute 14.10.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blaulicht-Alarm in Wien-Favoriten! Am Dienstagabend sorgte ein Polizeieinsatz in der Leebgasse für Aufsehen. Gegen 23 Uhr standen laut einem "Heute"-Leser mehrere Polizeitransporter vor einem Wohnhaus. Auch die Tiefgarage soll vorübergehend gesperrt gewesen sein. "Niemand konnte in die Garage hereinfahren noch herausfahren", erklärt der Wiener.

Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Wiener Polizei den Einsatz. Demnach wurde in der Leebgasse eine gerichtliche Festnahmeanordnung vollzogen. Dabei kam es zu einer Festnahme.

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Warum die Person festgenommen wurde und was genau hinter dem Einsatz steckt, ist derzeit nicht bekannt.