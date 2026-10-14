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In der Nacht auf Mittwoch sorgte ein Mann für einen Polizeieinsatz bei einer U-Bahn-Station.
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Festnahme am Karlsplatz

Wiener (48) schläft in U-Bahn ein – dann rastet er aus

In der Nacht auf Mittwoch sorgte ein 48-Jähriger am Karlsplatz für einen Einsatz der Polizei – er verletzte einen Securitymitarbeiter.
Von Justine Gull
14.10.2026, 12:52
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Aufregung am Wiener Karlsplatz! In der Nacht auf Mittwoch kam es knapp nach Mitternacht zu einem Polizeieinsatz bei der U1-Station. Ein Mann (48) wurde direkt am U-Bahnsteig festgenommen.

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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Wiener Polizei den Vorfall. Demnach war der 48-Jährige zuvor in einem U-Bahn-Waggon eingeschlafen. Zwei Sicherheitsmitarbeiter begleiteten den sichtlich alkoholisierten Fahrgast daraufhin aus dem Zug.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Security-Mitarbeiter verletzt

Dabei wurde der Mann jedoch zunehmend aggressiv und die Situation eskalierte. Der 48-Jährige verletzte einen der beiden Mitarbeiter. Die Sicherheitskräfte hielten ihn anschließend bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest.

    Für den 48-Jährigen klickten daraufhin die Handschellen und er wurde von der Exekutive festgenommen.

    Gul, 14.10.2026, 12:52
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