i In der Nacht auf Mittwoch sorgte ein Mann für einen Polizeieinsatz bei einer U-Bahn-Station. Leserreporter Festnahme am Karlsplatz Wiener (48) schläft in U-Bahn ein – dann rastet er aus In der Nacht auf Mittwoch sorgte ein 48-Jähriger am Karlsplatz für einen Einsatz der Polizei – er verletzte einen Securitymitarbeiter. Von Justine Gull 14.10.2026, 12:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung am Wiener Karlsplatz! In der Nacht auf Mittwoch kam es knapp nach Mitternacht zu einem Polizeieinsatz bei der U1-Station. Ein Mann (48) wurde direkt am U-Bahnsteig festgenommen.

Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Wiener Polizei den Vorfall. Demnach war der 48-Jährige zuvor in einem U-Bahn-Waggon eingeschlafen. Zwei Sicherheitsmitarbeiter begleiteten den sichtlich alkoholisierten Fahrgast daraufhin aus dem Zug.

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Security-Mitarbeiter verletzt

Dabei wurde der Mann jedoch zunehmend aggressiv und die Situation eskalierte. Der 48-Jährige verletzte einen der beiden Mitarbeiter. Die Sicherheitskräfte hielten ihn anschließend bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest.

Für den 48-Jährigen klickten daraufhin die Handschellen und er wurde von der Exekutive festgenommen.