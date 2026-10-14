Wiener (48) schläft in U-Bahn ein – dann rastet er aus

Aufregung am Wiener Karlsplatz! In der Nacht auf Mittwoch kam es knapp nach Mitternacht zu einem Polizeieinsatz bei der U1-Station. Ein Mann (48) wurde direkt am U-Bahnsteig festgenommen.
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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Wiener Polizei den Vorfall. Demnach war der 48-Jährige zuvor in einem U-Bahn-Waggon eingeschlafen. Zwei Sicherheitsmitarbeiter begleiteten den sichtlich alkoholisierten Fahrgast daraufhin aus dem Zug.
Dabei wurde der Mann jedoch zunehmend aggressiv und die Situation eskalierte. Der 48-Jährige verletzte einen der beiden Mitarbeiter. Die Sicherheitskräfte hielten ihn anschließend bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest.
Für den 48-Jährigen klickten daraufhin die Handschellen und er wurde von der Exekutive festgenommen.