Pkw landet auf Bim-Gleisen – Feuerwehr muss ausrücken

Autofahrt endet mit Feuerwehreinsatz! Am Mittwoch sorgte ein Pkw-Fahrer knapp vor 21.00 Uhr auf der Josefstädter Straße in Wien für Aufregung. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Lenker mit seinem Pkw in den Gleisbereich der Straßenbahn und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen.
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Kurzerhand musste die Wiener Berufsfeuerwehr anrücken, um das feststeckende Fahrzeug zu bergen.
Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte ein Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz. Die Bergung verlief demnach relativ unkompliziert. Mithilfe eines Wagenhebers gelang es den Florianis, das Fahrzeug aus dem Gleisbereich zu entfernen.
Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr konnte wieder abrücken und der Straßenbahnverkehr wurde anschließend wieder aufgenommen. Wie es zu der ungewöhnlichen Irrfahrt kam, ist derzeit noch unklar.