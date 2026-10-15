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Am Mittwochabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Josefstädter Straße.
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Mittels Wagenheber entfernt

Pkw landet auf Bim-Gleisen – Feuerwehr muss ausrücken

Am Mittwochabend blieb ein Auto in den Gleisen stecken – die Wiener Berufsfeuerwehr musste das Fahrzeug befreien.
Von Justine Gull
15.10.2026, 10:28
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Autofahrt endet mit Feuerwehreinsatz! Am Mittwoch sorgte ein Pkw-Fahrer knapp vor 21.00 Uhr auf der Josefstädter Straße in Wien für Aufregung. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Lenker mit seinem Pkw in den Gleisbereich der Straßenbahn und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen.

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Kurzerhand musste die Wiener Berufsfeuerwehr anrücken, um das feststeckende Fahrzeug zu bergen.

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Feuerwehr befreit Pkw aus Gleisbereich

Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte ein Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz. Die Bergung verlief demnach relativ unkompliziert. Mithilfe eines Wagenhebers gelang es den Florianis, das Fahrzeug aus dem Gleisbereich zu entfernen.

Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr konnte wieder abrücken und der Straßenbahnverkehr wurde anschließend wieder aufgenommen. Wie es zu der ungewöhnlichen Irrfahrt kam, ist derzeit noch unklar.

Gul, 15.10.2026, 10:28
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