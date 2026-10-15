i Der 87-Jährige tappte in eine Falle. iStock/Leserreporter (Archivbild) Polizei warnt alle Menschen Falsche Bankmitarbeiterin – Wiener verliert Vermögen Eine falsche Bankmitarbeiterin brachte einen Pensionisten (87) dazu, Bargeld auf offener Straße abzulegen. Jetzt ist eine sechsstellige Summe weg. Von Justine Gull 15.10.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein vermeintlicher Anruf der Bank endete für einen 87-jährigen Wiener in Meidling mit einem finanziellen Desaster. Eine unbekannte Frau soll sich am Mittwochmittag als Mitarbeiterin der Betrugsabteilung eines Bankinstituts ausgegeben und den Pensionisten mit einer dreisten Masche um einen sechsstelligen Eurobetrag gebracht haben.

Betrügerin täuscht Ermittlungen vor

Die Anruferin behauptete, dass Unbekannte mit einer falschen Identität versucht hätten, Geld vom Konto des 87-Jährigen abzuheben. Die Betrugsabteilung habe den Versuch jedoch rechtzeitig bemerkt und bereits die Polizei eingeschaltet.

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Davor warnt die Polizei Die Polizei verlangt keine Wertgegenstände zur Verwahrung. Beenden Sie verdächtige Telefonat und wählen Sie 133. Personen werden nie zur Übergabe von Bargeld durch die Polizei aufgefordert

Um die angeblichen Ermittlungen zu unterstützen, sollte der Pensionist Bargeld in einer Tasche an einem vereinbarten Ort auf einer öffentlichen Straße hinterlegen. Das Geld würde laut der Betrügerin als Lockmittel dienen. Der 87-Jährige glaubte der Geschichte und kam der Aufforderung nach. Nachdem er sich von der Stelle entfernt hatte, wurde die Tasche von bislang unbekannten Tätern abgeholt.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Für den Pensionisten hatte der vermeintliche Hilfseinsatz bittere Folgen: Er verlor Bargeld im sechsstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen hat inzwischen das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, übernommen.

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Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen. Weder die Polizei noch echte Ermittler fordern Menschen dazu auf, Bargeld oder Wertgegenstände als Lockmittel zu hinterlegen. Bei verdächtigen Anrufen sollte das Gespräch sofort beendet und die Polizei unter 133 verständigt werden.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Betrugsmaschen gibt es bei der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien unter 0800 216 346 oder per E-Mail an [email protected].