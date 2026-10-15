i Am Donnerstag kam es in der Früh zu einem Einsatz der Polizei in der U1. Leserreporter Scheiben eingeschlagen Wiener randaliert in U-Bahn – Fahrer alarmiert Polizei Am Donnerstag sorgte ein Fahrgast für erheblichen Wirbel im Frühverkehr. Nachdem er Scheiben zerschlagen hatte, musste die Polizei kommen. Von Community Heute 15.10.2026, 12:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Polizeieinsatz im Wiener Öffi-Verkehr! Am Mittwoch gegen 7 Uhr früh mussten Einsatzkräfte zur U1-Station Kagraner Platz in der Wiener Donaustadt ausrücken. Grund dafür war ein aggressiver Fahrgast, der in einer U-Bahn randalierte und schließlich eine Scheibe des Zuges einschlug.

"Der U-Bahn-Fahrer hat die Türen zugemacht, um ihn auszusperren, damit wir in Sicherheit sind bis die Polizei kommt", erklärt ein "Heute"-Leser.

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Randalierer flüchtet aus Station

Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte ein Pressesprecher der Wiener Linien den Vorfall. Demnach wurde der U-Bahn-Fahrer gegen 7 Uhr über den Fahrgastnotruf auf den aggressiven Mann aufmerksam gemacht. Er verständigte daraufhin über die Leitstelle sofort die Polizei und brachte den Zug in der Station Kagraner Platz zum Stehen.

Doch damit war die Situation noch nicht vorbei: Der Randalierer zerschlug eine Scheibe der U-Bahn und flüchtete anschließend aus der Station.

Beschädigter Zug musste eingezogen werden

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall kein Fahrgast verletzt. Der U-Bahn-Betrieb konnte bereits nach wenigen Minuten wieder aufgenommen werden. Der beschädigte Zug musste allerdings eingezogen werden. Die Wiener Linien kündigten an, den Vorfall zur Anzeige zu bringen und die Videoaufzeichnungen der Polizei zu übergeben.

"Wir appellieren an alle Fahrgäste, in solchen Situationen die Sicherheitseinrichtungen zu verwenden", so der Wiener Linien-Sprecher. In den Fahrzeugen wird dadurch eine Verbindung zum Fahrpersonal hergestellt, in den Stationen direkt zur Leitstelle. So können rasch entsprechende Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden.