Weichenstörung bei U2 – Fahrgäste müssen aussteigen

Eine Weichenstörung im Bereich der U2-Station "Stadion" sorgte für Einschränkungen im U-Bahn-Verkehr. Betroffene Fahrgäste mussten am Freitag in der Mittagszeit mit Verzögerungen und kurzfristigen Änderungen rechnen.
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Eine "Heute"-Leserin steckte mitten im Öffi-Chaos. Zunächst sei den Fahrgästen mitgeteilt worden, dass die U2 nur zwischen Karlsplatz und Stadion sowie ab Donaumarina verkehre.
"Es hieß zuerst, alle müssen bei Stadion aussteigen, weil nichts weiterfährt", schildert die Wienerin. Kurz darauf habe es jedoch geheißen, dass die Züge über ein Gleis doch weiterfahren könnten. Die Fahrgäste warteten daraufhin in der U-Bahn auf die Weiterfahrt. Doch dann folgte die nächste Durchsage: Der Zug könne nicht weiterfahren, alle müssten aussteigen.
Wie die Wiener Linien in ihrer Betriebsinformation mitteilen, kam es aufgrund einer Weichenstörung im Bereich der Station Stadion zu Einschränkungen auf der U2. Zwischen den Stationen Donaumarina und Donaustadtbrücke fuhren die Züge in beide Richtungen über Gleis 2. Kurz nach halb, konnte Entwarnung gegeben werden. Fahrgäste mussten mit unterschiedlichen Intervallen rechnen.