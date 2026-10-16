Bus-Lenker unter Drogen! Crash fordert zwei Verletzte

Neue Details zum Bus-Unfall in Wien-Simmering! Wie die Polizei gegenüber "Heute" bestätigt, soll der 33-jährige Lenker des Linienbusses unter Suchtmitteleinfluss gestanden haben.
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Laut ersten Erhebungen war der Fahrer auf der Haidequerstraße zwischen den Haltestellen Haidequerstraße Mitte und Haidequerstraße Süd unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen eine Plakatwand donnerte.
Bei dem schweren Crash Unfall stürzte eine 48-jährige Insassin und wurde leicht verletzt. Auch der Buslenker erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten eine Suchtmittelbeeinträchtigung beim 33-Jährigen fest. Der Busfahrer wird angezeigt.