i Der Bus krachte in eine Plakatwand, dabei wurden zwei Personen verletzt. Leserreporter Unfall mitten in Wien Bus-Lenker unter Drogen! Crash fordert zwei Verletzte Der Lenker (33) soll unter Suchtmitteleinfluss gestanden haben. Bei dem Unfall am Freitag in der Früh wurden zwei Personen leicht verletzt. Von Justine Gull 16.10.2026, 14:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Details zum Bus-Unfall in Wien-Simmering! Wie die Polizei gegenüber "Heute" bestätigt, soll der 33-jährige Lenker des Linienbusses unter Suchtmitteleinfluss gestanden haben.

i ?

Laut ersten Erhebungen war der Fahrer auf der Haidequerstraße zwischen den Haltestellen Haidequerstraße Mitte und Haidequerstraße Süd unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen eine Plakatwand donnerte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Bei dem schweren Crash Unfall stürzte eine 48-jährige Insassin und wurde leicht verletzt. Auch der Buslenker erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten eine Suchtmittelbeeinträchtigung beim 33-Jährigen fest. Der Busfahrer wird angezeigt.