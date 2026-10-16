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Der Bus krachte in eine Plakatwand, dabei wurden zwei Personen verletzt.
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Unfall mitten in Wien

Bus-Lenker unter Drogen! Crash fordert zwei Verletzte

Der Lenker (33) soll unter Suchtmitteleinfluss gestanden haben. Bei dem Unfall am Freitag in der Früh wurden zwei Personen leicht verletzt.
Von Justine Gull
16.10.2026, 14:11
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Neue Details zum Bus-Unfall in Wien-Simmering! Wie die Polizei gegenüber "Heute" bestätigt, soll der 33-jährige Lenker des Linienbusses unter Suchtmitteleinfluss gestanden haben.

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Laut ersten Erhebungen war der Fahrer auf der Haidequerstraße zwischen den Haltestellen Haidequerstraße Mitte und  Haidequerstraße Süd unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen eine Plakatwand donnerte.

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    Bei dem schweren Crash Unfall stürzte eine 48-jährige Insassin und wurde leicht verletzt. Auch der Buslenker erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten eine Suchtmittelbeeinträchtigung beim 33-Jährigen fest. Der Busfahrer wird angezeigt.

    Gul, 16.10.2026, 14:11
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