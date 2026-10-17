i Nicht nachmachen: Die Wiener Linien warnen aktuell vor einem Social Media Trend. Sabine Hertel/Screenshot Instagram Wiener Linien Nicht nachmachen Handy an U-Bahn geklebt: Wiener Linien warnen vor Trend Ein Social-Media-Trend sorgt für Kopfschütteln. Mit einer humorvollen Botschaft warnen die Wiener Linien vor riskanten Handy-Aufnahmen. Von Justine Gull 17.10.2026, 11:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kreativität kennt bekanntlich keine Grenzen, doch bei manchen Social-Media-Trends hört sich der Spaß auf! Immer wieder sorgen ausgefallene Videos aus den Öffis für Aufmerksamkeit. Ein neuer Trend, bei dem Smartphones an U-Bahnen befestigt werden, kommt bei den Wiener Linien allerdings weniger gut an.

"Diesen Trend müsst ihr unbedingt verpassen!"

Mit einer humorvollen, aber klaren Botschaft wenden sich die Wiener Linien auf Social Media an ihre Fahrgäste. "Diesen Trend müsst ihr unbedingt verpassen!", heißt es in einem Beitrag des Verkehrsunternehmens.

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Der Grund: Das Filmen in den Öffis und insbesondere das Befestigen von Handys an U-Bahnen sei laut den Wiener Linien verboten. Dabei könne nicht nur das eigene Smartphone beschädigt werden, sondern auch die Sicherheit anderer Fahrgäste gefährdet sein.

Kreativität ja, aber bitte sicher!

Mit ihrer Botschaft wollen die Wiener Linien vor allem auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Social-Media-Trends aufmerksam machen. Denn auch für Influencer gelten dieselben Regeln wie für alle anderen Fahrgäste. "Pickt eure Handys bitte nicht an unsere Züge" heißt es in dem Beitrag.

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"Unsere Öffi-Spielregeln gelten für alle, auch Influencer*innen", betont das Unternehmen. Wer kreative Videos drehen möchte, sollte sich daher lieber eine sichere und erlaubte Alternative überlegen. Schließlich braucht es für einen gelungenen Social-Media-Clip nicht unbedingt ein Handy, das an einer U-Bahn klebt.