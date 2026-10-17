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Der 12-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt. (Symbolbild)
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Helmut Graf
Von Fahrzeug geschleudert

Pkw erfasst E-Scooter – Wiener (12) schwer verletzt

Ein zwölfjähriger E-Scooter-Fahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw von seinem Roller geschleudert und schwer verletzt.
Von Justine Gull
17.10.2026, 13:30
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Schwerer Verkehrsunfall in der Wiener Donaustadt! Am Freitag kam es gegen 7.30 Uhr in der Langobardenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem zwölfjährigen E-Scooter-Fahrer – der Bub wurde dabei schwer verletzt.

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Der Jugendliche wurde bei der Kollision von seinem E-Scooter geschleudert und erlitt einen Oberschenkelbruch. Die Berufsrettung Wien rückte umgehend aus und versorgte den verletzten Zwölfjährigen notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Spital. Der Lenker des Pkw sowie sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt

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Wie es zu dem schweren Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat die Ermittlungen noch am Unfallort übernommen.

Gul, 17.10.2026, 13:30
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