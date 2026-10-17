i Sogar die Polizei musste zur Neueröffnung anrücken. Leserreporter Auch Polizei im Einsatz Mega-Ansturm auf Lokaleröffnung mit Luciano in Wien Rap-Star Luciano lockt bei einer Lokal-Neueröffnung zahlreiche Fans an. Gegen Mittag waren bereits 200 Personen vor Ort. Von Justine Gull 17.10.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Riesenandrang in Wien-Favoriten! Am Samstag, dem 17. Oktober, feiert "Loco Chicken" in der Favoritenstraße 95 seine Neueröffnung. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt dabei ein angekündigter Live-Auftritt von Rap-Star Luciano. Mehrere "Heute"-Leser sahen die meterlange Schlangen und den Ansturm der Wiener.

Ab 13 Uhr erwartet die Besucher ein besonderes Eröffnungsprogramm. Neben einem Auftritt des Rappers wurden auch kostenlose Chicken-Gerichte und Überraschungsgäste werden in einem Beitrag auf Instagram angekündigt.

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Über 200 Personen vor Ort

Für die ersten Fans in der Warteschlange gibt es zudem die Chance auf ein ganz besonderes Geschenk: Sie können ein Jahr lang kostenloses Loco Chicken gewinnen. Der angekündigte Star-Besuch und die Gratis-Aktionen sorgen für großen Andrang.

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Auch Beamte der Wiener Polizei waren vor Ort. Wie die Pressestelle der Polizei gegenüber "Heute" erklärt, wurde die Veranstaltung angemeldet. Derzeit seien rund 200 Personen vor Ort, es werden aber mehr erwartet.