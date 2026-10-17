i Am Freitagnachmittag rückten die Einsatzkräfte in die Josefstädter Straße aus. Leserreporter Kurioser Einsatz Wiener überrascht Einbrecher – und sperrt ihn ein Ein Wiener ertappte einen Mann (44) in seinem Lagerraum und sperrte ihn kurzerhand ein – der Mann soll auch Nazi-Symbole an die Wände gesprüht haben. Von Justine Gull 17.10.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf frischer Tat ertappt! Am Freitag knapp nach 13.30 Uhr überraschte ein 31-Jähriger einen mutmaßlichen Einbrecher in seinem angemieteten Lagerraum in der Wiener Josefstadt. Der Mieter reagierte blitzschnell, sperrte den Verdächtigen kurzerhand ein und alarmierte die Exekutive.

Laut Polizei soll der Tatverdächtige, ein 44-jährige Pole, zuvor durch ein Fenster in den Lagerraum gelangt sein. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt rückten daraufhin an und nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen den 44-Jährigen besteht zudem ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich.

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Nazi-Schmierereien an Lagerraum-Wänden

Doch damit nicht genug: Der Tatverdächtige steht außerdem im Verdacht, während des Einbruchs nationalsozialistische Symbole und Parolen an die Wände des Lagerraums gesprüht zu haben. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der Sachbeschädigung sowie nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 44-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Beantragung der Untersuchungshaft steht im Raum. Die weiteren Ermittlungen hat wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernommen.