Fans außer sich! Hier rappt Luciano aus Fenster in Wien

Riesenandrang in Wien-Favoriten! Am Samstag sorgte die Neueröffnung von "Loco Chicken" in der Favoritenstraße 95 für einen regelrechten Ansturm. Die deutsche Kultmarke ist bekannt für ihre knusprigen Chicken-Specials und kreativen Burger. Hinter dem Hype steckt niemand Geringerer als Rapper und Unternehmer Luciano, das Gesicht der Marke.
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Sein Motto: Geschmack mit Attitude. So zeigte er sich auch am Samstag bei der Neueröffnung. Auch in seiner Instagram-Story kündigte Luciano an, dass auf dem Weg in den zehnten Wiener Gemeindebezirk sei. Aufnahmen, zeigen wie der Rapper seine Fans mit einem Auftritt aus dem Fenster begeistert.
Bereits vor der Eröffnung hatten sich zahlreiche Menschen vor dem Lokal versammelt, um einen Blick auf den Musiker zu erhaschen. Auch die Polizei bestätigte auf "Heute"-Nachfrage das Event – es sei bereits im Vorfeld angemeldet gewesen. Gegen Mittag waren bereits rund 200 Personen vor Ort.
Doch das Warten sollte sich für die Fans lohnen: Luciano zeigte sich am Fenster des Lokals und rappte für die wartende Menge. Damit wurde die Neueröffnung kurzerhand zur kleinen Straßen-Show. Neben dem angekündigten Star-Auftritt lockte das Lokal auch mit Gratis-Chicken und der Chance, ein Jahr lang kostenloses Essen zu gewinnen.
Die Szenen zeigen, wie der Rap-Star seine Fans direkt aus dem Fenster unterhält. Für die Besucher wurde die Lokaleröffnung damit zu einem besonderen Erlebnis.