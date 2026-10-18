i Ein Fünfjähriger wurde bei der Kollision am Samstag schwer verletzt. Leserreporter (Archivbild) Unfall in Penzing Auto erfasst Kind (5) in Wien – Bub schwer verletzt Ein fünfjähriger Bub soll zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen sein. Daraufhin wurde es von einem Auto erfasst. Von Community Heute 18.10.2026, 21:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall in Wien-Penzing! Ein fünfjähriger Bub wurde am Samstag gegen 13.00 Uhr auf der Penzinger Straße von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kind erlitt dabei einen Beinbruch und musste ins Spital gebracht werden.

Wie Zeugen berichten soll der Bub zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Straße gelaufen sein. Dabei dürfte er ein herannahendes PkwAuto übersehen haben.

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Kind mit Beinbruch im Spital

Der 31-jährige Autolenker gab gegenüber den Beamten an, noch versucht zu haben, dem Kind auszuweichen. Die Kollision ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug erfasste den Fünfjährigen und schleuderte ihn daraufhin zu Boden.

Bei dem Unfall erlitt der Fünfjährige einen Bruch des linken Beines. Die Berufsrettung Wien versorgte das verletzte Kind noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch und brachte es anschließend in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat unterdessen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.