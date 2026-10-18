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Durch den Aufprall wurde ein 31-Jähriger verletzt.
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Crash in Margareten

Drei Autos in Unfall verwickelt – Wiener (31) verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es gegen  am Margaretengürtel zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos – ein Mann wurde dabei verletzt.
Von Community Heute
18.10.2026, 15:16
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Heftiger Auffahrunfall in Wien-Margareten! In der Nacht auf Sonntag kam es knapp nach Mitternacht am Margaretengürtel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 31-jähriger Autofahrer wurde dabei verletzt. Zwei Autos standen an einer roten Ampel, als ein dritter Pkw von hinten auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

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Gegenüber "Heute" bestätigte die Pressestelle der Wiener Polizei den Einsatz. Der 31-jährige Lenker des auffahrenden Autos erlitt Verletzungen am linken Bein. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Spital.

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Der Pkw des Unfallopfers sowie jenes Fahrzeug, auf das er unmittelbar aufgefahren war, wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Beide Autos mussten von der Berufsfeuerwehr Wien von der Unfallstelle entfernt werden.

red, Akt. 18.10.2026, 15:20, 18.10.2026, 15:16
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