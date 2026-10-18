Räuber stößt Pensionisten (81) zu Boden und flüchtet

Dreister Überfall in Wien-Favoriten! Ein 81-jähriger Pensionist wurde am Samstag gegen 7.00 Uhr auf der Favoritenstraße Opfer eines Raubes. Ein zunächst unbekannter Mann soll versucht haben, dem Wiener seine Tasche zu entreißen. Als dieser sich wehrte, eskalierte die Situation komplett.
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Der Pensionist hielt seine Tasche fest, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Dabei soll der Täter den 81-Jährigen zu Boden gestoßen haben. Anschließend schnappte er sich die Tasche und ergriff die Flucht. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und liefen dem Verdächtigen hinterher.
Einer von ihnen sah, wie der Flüchtende die Tasche im Bereich des Wielandparks wegwarf. Er sammelte sie auf und brachte sie dem Pensionisten zurück. Auch die gestohlene Geldbörse wurde wenig später gefunden – allerdings ohne Inhalt. Der 81-Jährige blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt.
Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte den Flüchtenden zunächst aber nicht aufspüren. Dank einer genauen Personenbeschreibung gelang es den Ermittlern schließlich, einen 26-jährigen marokkanischen Staatsbürger als Tatverdächtigen auszuforschen.
Der Mann ist laut Polizei bereits mehrfach auffällig geworden und verfügt über keinen gemeldeten Wohnsitz in Österreich. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete seine Festnahme an. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd.