i Am Samstag kam es zu einem heftigen Streit in Wien-Favoriten. Leserreporter (Archivbild) Auch Tochter bedroht Vater gegen Beziehung – Todesdrohung gegen Freund Da ein Vater mit der Beziehung seiner Tochter nicht einverstanden war, sorgte das für einen heftigen Streit und Polizeieinsatz in Favoriten. Von Community Heute 18.10.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Familienstreit in Wien-Favoriten! Weil er mit der Beziehung seiner Tochter (22) nicht einverstanden gewesen sein soll, geriet ein 53-Jähriger am Samstagabend gegen 19.30 Uhr mit ihrem Freund (27) aneinander. Dabei soll der Mann den jungen Wiener sogar mit dem Umbringen bedroht haben.

Die Auseinandersetzung ereignete sich vor dem Wohnhaus der 22-jährigen Wienerin. Laut Polizei soll der Vater den Freund seiner Tochter am Kragen gepackt, an den Haaren gerissen und ihm mit dem Tod gedroht haben, sollte er die Beziehung fortsetzen.

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Als die junge Frau versuchte, den Streit zu schlichten, soll auch sie von ihrem Vater gefährlich bedroht worden sein. Anschließend verließ der 53-Jährige den Ort des Geschehens.

Du bist Opfer von Gewalt? Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner WEISSER RING: 050 50 16 Frauenhelpline: 0800 222 555 Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Polizei spricht Verbote aus

Die Tochter alarmierte daraufhin die Polizei und erklärte gemeinsam mit ihrem Freund was passiert war. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten den Beschuldigten telefonisch erreichen. Der 53-Jährige begab sich daraufhin freiwillig zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion. Die Beamten verhängten gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 53-Jährige wegen des Verdachts der schweren Nötigung, der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.