i Am Samstag eskalierte eine Auseinandersetzung – die Polizei rückte an. Leserreporter Vater schreitet ein Wiener Park: Jugendliche prügeln auf Teenager ein Am Samstag kam es zu einer heftigen Attacke. In einem Wiener Park griffen Jugendliche einen Burschen an. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Von Justine Gull 20.10.2026, 11:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brutale Attacke in Rudolfsheim-Fünfhaus! Im Dadlerpark unweit der Mariahilfer Straße soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen sein. Ein 15-Jähriger wurde dabei von einer Gruppe angegriffen und verletzt. Erst als sein Vater auftauchte, ließen die Angreifer vom Teenager ab und flüchteten.

Wie eine Pressesprecherin der Wiener Polizei gegenüber "Heute" bestätigt, soll der 15-Jährige zunächst von mehreren Jugendlichen provoziert worden sein. Als er versuchte, den Park zu verlassen, eskalierte die Situation.

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Die Gruppe soll mit Faustschlägen und Fußtritten auf den 15-Jährigen losgegangen sein. Der Jugendliche war eigentlich auf dem Weg zu einem Treffen mit seinem Vater. Als dieser hinzukam, ließen die Angreifer von seinem Sohn ab und liefen davon.

15-Jähriger muss ins Spital

Der Bursch erlitt bei der Attacke Abschürfungen und Prellungen. Zudem bestand der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch. Die Berufsrettung Wien versorgte den 15-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

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Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Jugendlichen blieb ohne Erfolg. Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen.