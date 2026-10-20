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Am Dienstag krachten eine Straßenbahn und ein Auto des Roten Kreuzes zusammen.
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Unfall in Simmering

Person verletzt! Bim kracht mit Rettungsauto zusammen

Am Dienstagvormittag kam es zu einem schweren Unfall in Wien. Ein Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes und eine Straßenbahn krachten ineinander.
Von Justine Gull
20.10.2026, 10:54
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Heftiger Unfall in Wien-Simmering! An einer Kreuzung auf der Simmeringer Hauptstraße kollidierte gegen 9.30 Uhr ein Rettungswagen, der sich gerade auf einer Einsatzfahrt befand, beim Abbiegen an einer roten Ampel mit einer Straßenbahn der Linie 71.

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Gegenüber "Heute" bestätigte ein Pressesprecher der Berufsrettung den Einsatz. So musste eine Person mit leichten Verletzungen notfallmedizinisch versorgt werden. Dabei handelte es sich um einen Mitarbeiter des Roten Kreuzes.

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Wie die Wiener Linien über ihre Betriebsinformation mitteilen, fuhr die Linie 11 nur zwischen Otto-Probst-Platz und Fickeysstraße.

Auch die Linie 71 konnte nicht ihre gesamte Strecke bedienen. Sie verkehrte vorübergehend lediglich zwischen Schottenring U und Fickeysstraße. Fahrgäste konnten alternativ auf die Buslinien 69A, 71A, 71B und 73A ausweichen. Gegen 10.00 Uhr konnte der Betrieb der Straßenbahnen dann regulär aufgenommen werden.

Gul, Akt. 20.10.2026, 11:30, 20.10.2026, 10:54
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