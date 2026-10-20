Person verletzt! Bim kracht mit Rettungsauto zusammen

Heftiger Unfall in Wien-Simmering! An einer Kreuzung auf der Simmeringer Hauptstraße kollidierte gegen 9.30 Uhr ein Rettungswagen, der sich gerade auf einer Einsatzfahrt befand, beim Abbiegen an einer roten Ampel mit einer Straßenbahn der Linie 71.
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Gegenüber "Heute" bestätigte ein Pressesprecher der Berufsrettung den Einsatz. So musste eine Person mit leichten Verletzungen notfallmedizinisch versorgt werden. Dabei handelte es sich um einen Mitarbeiter des Roten Kreuzes.
Wie die Wiener Linien über ihre Betriebsinformation mitteilen, fuhr die Linie 11 nur zwischen Otto-Probst-Platz und Fickeysstraße.
Auch die Linie 71 konnte nicht ihre gesamte Strecke bedienen. Sie verkehrte vorübergehend lediglich zwischen Schottenring U und Fickeysstraße. Fahrgäste konnten alternativ auf die Buslinien 69A, 71A, 71B und 73A ausweichen. Gegen 10.00 Uhr konnte der Betrieb der Straßenbahnen dann regulär aufgenommen werden.