i Brand eines Güterwaggons bei Rannersdorf DOKU-NÖ Riesige Rauchsäule Güterzug mit neuen BMW brennt bei Wien lichterloh Großeinsatz vor den Toren Wiens: Im Verschubbahnhof Kledering sind zwei Güterwaggons seitlich kollidiert. Sieben Feuerwehren kämpfen gegen den Brand.

Erich Wessely Von Maxim Zdziarski und 20.10.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachdem es am Dienstag gegen 17.25 Uhr im Verschubbahnhof Kledering bei Schwechat zu einer sogenannten Flankenfahrt gekommen ist, stehen sieben Feuerwehren im Großeinsatz. Dabei prallten zwei Güterwaggons seitlich aufeinander.

Kurz darauf standen Teile des Zuges in Vollbrand. Eine gewaltige Rauchsäule ist laut "Heute"-Infos kilometerweit bis nach Wien zu sehen.

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Neue BMW stehen in Flammen

Besonders spektakulär: Auf dem Güterzug waren zahlreiche neue Fahrzeuge geladen. Auch diese wurden durch das Feuer erfasst.

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Nach "Heute"-Informationen handelt es sich um nagelneue BMW-Modelle, darunter auch Elektroautos. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Fahrzeuge neben dem betroffenen Waggon bereits in Brand.

Sieben Feuerwehren im Großeinsatz

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Insgesamt stehen derzeit sieben Feuerwehren im Einsatz. Die Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen und versuchen gleichzeitig, ein weiteres Ausbreiten des Brandes zu verhindern. "Das Gelände und die Löschwasserversorgung gestaltet sich für die Einsatzkräfte schwierig", so Feuerwehrsprecher Klaus Stebal im "Heute"-Talk.

Weitere Informationen folgen in Kürze!

Laut ÖBB ist der Personenverkehr von dem Unfall nicht betroffen. Glücklicherweise wurde bei der Kollision nach aktuellem Stand niemand verletzt. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.