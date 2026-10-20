i Brand eines Güterwaggons bei Rannersdorf DOKU-NÖ Großeinsatz läuft Güterwagen kollidieren bei Wien – Zug in Vollbrand Feuerwehreinsatz im Verschubbahnhof Kledering bei Schwechat: Zwei Güterzüge sind am Dienstag seitlich zusammengestoßen. Einer steht in Vollbrand.

Erich Wessely Von Maxim Zdziarski und 20.10.2026, 18:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag kam es gegen 17.25 Uhr im Verschubbahnhof Kledering bei Schwechat zu einer sogenannten "Flankenfahrt", wie seitens eines ÖBB-Sprechers gegenüber "Heute" heißt. Dabei prallten zwei Güterwaggons seitlich aneinander.

Derzeit befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Der Personenverkehr sei von dem Vorfall laut dem ÖBB-Pressesprecher nicht betroffen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, wie es seitens der ÖBB heißt.

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"Heute"-Leserreporter haben bereits den brennenden Zug fotografieren können. Die Rauchsäule ist mehrere kilometerweit bis nach Wien zu sehen.

Brand eines Güterwaggons bei Rannersdorf i ?

Laut "Heute"-Infos waren auch auf dem entgleisten Zug geladene Autos betroffen – auch diese gerieten in Brand. Der Feuerwehreinsatz läuft auf Hochtouren.

Feuerwehren im Löscheinsatz

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Fahrzeuge, die sich neben dem Güterwaggon befanden, ebenfalls in Brand. Derzeit stehen mehrere Feuerwehren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern.

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