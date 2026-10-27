Pkw kracht zuerst in Verkehrsschild, dann in Wildzaun

Schreckmoment am Dienstagmorgen im Bezirk Melk: Auf der B25 bei Petzenkirchen kam es am 27. Oktober zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein Pkw-Lenker war von Oberegging in Richtung Wieselburg unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab, rammte ein Verkehrsschild und schlitterte in den angrenzenden Straßengraben. Erst ein Wildzaun stoppte die Fahrt.
Das Rote Kreuz rückte zur Unfallstelle aus und versorgte den Lenker. Der Mann hatte großes Glück: Er blieb bei dem Unfall unverletzt.
Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Petzenkirchen-Bergland gestaltete sich die Bergung des Unfallautos allerdings aufwendig. Um den Wagen möglichst schonend aus dem Graben zu heben, wurde die Feuerwehr Ybbs mit einem speziellen Kranfahrzeug nachalarmiert.
Gemeinsam gelang es den beiden Feuerwehren schließlich, den Pkw aus seiner misslichen Lage zu befreien und auf einem Abstellplatz sicher abzustellen.