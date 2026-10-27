i Im Bereich der Abzweigung zum Güterweg Sonnleiten verlor der 17-Jährige die Kontrolle über das Motorrad. IMAGO/Pond5 Images (Symbolbild) Er hatte keinen Schein Motocross-Crash – Bursche (17) schwer verletzt Zwei Jugendliche verunglückten in Neuhofen an der Ybbs mit einem nicht zugelassenen Motocross-Bike. Der 17-jährige Lenker wurde schwer verletzt. Von Victoria Carina Frühwirth 27.10.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober, kam es im Bezirk Amstetten zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger war am Samstag gegen 23.40 Uhr mit einem Motocross-Motorrad auf der Landesstraße 92 von Köllendorf in Richtung St. Leonhard am Walde unterwegs. Auf dem Sozius saß ein 16-jähriger Freund.

Motocross-Bike landet im Feld

Im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Ybbs nahm die Fahrt ein dramatisches Ende. Im Bereich der Abzweigung zum Güterweg Sonnleiten verlor der 17-Jährige die Kontrolle über das Motorrad. Laut Polizei dürfte er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

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Der Jugendliche kam links von der Straße ab, das Motocross-Bike stürzte in ein angrenzendes Feld. Der 17-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, auch sein 16-jähriger Mitfahrer wurde verletzt.

Lenker hatte keinen Führerschein

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden beide Jugendlichen ins Landesklinikum Amstetten gebracht. Wie sich herausstellte, besaß der 17-jährige Lenker keinen gültigen Führerschein. Auch das Motocross-Motorrad war nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

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Besonders brisant: Das Motorrad gehörte dem erst 16-jährigen Mitfahrer. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen des Unfalls. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Fall der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.