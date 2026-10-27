i Pkw schlitterte auf der B16 über Verkehrsinsel Thomas Lenger Unfall in Ebreichsdorf Auto schlitterte über Verkehrsinsel und rammte Schild Ein junger Autofahrer verlor in Ebreichsdorf die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schlitterte über eine Verkehrsinsel. Die Feuerwehr rückte aus. Von Niederösterreich Heute 27.10.2026, 07:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment in der Nacht auf den Nationalfeiertag in Ebreichsdorf (Bezirk Baden): Ein junger Autofahrer verlor kurz nach Mitternacht auf der B16 beim Magna-Racino-Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab.

Ölwanne bei Unfall aufgerissen

Der Pkw schlitterte über eine Verkehrsinsel, rammte ein Verkehrsschild und kam schließlich mitten auf der Bundesstraße zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen, Betriebsmittel liefen auf die Fahrbahn.

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Pkw schlitterte auf der B16 über Verkehrsinsel i ?

Die alarmierte Feuerwehr Ebreichsdorf rückte an, band die ausgelaufenen Flüssigkeiten und barg den beschädigten Unfallwagen mithilfe eines Krans.

Der junge Lenker überstand den Unfall unverletzt.