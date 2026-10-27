Auto schlitterte über Verkehrsinsel und rammte Schild

Schreckmoment in der Nacht auf den Nationalfeiertag in Ebreichsdorf (Bezirk Baden): Ein junger Autofahrer verlor kurz nach Mitternacht auf der B16 beim Magna-Racino-Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab.
Der Pkw schlitterte über eine Verkehrsinsel, rammte ein Verkehrsschild und kam schließlich mitten auf der Bundesstraße zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen, Betriebsmittel liefen auf die Fahrbahn.
Die alarmierte Feuerwehr Ebreichsdorf rückte an, band die ausgelaufenen Flüssigkeiten und barg den beschädigten Unfallwagen mithilfe eines Krans.
Der junge Lenker überstand den Unfall unverletzt.