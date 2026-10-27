i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Geschäftsführer Bernd Scharfegger und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner beim Jubiläum "100 Jahre Rax-Seilbahn" im Juni dieses Jahres. NLK Filzwieser Erfolg zum 100. Geburtstag Rax-Seilbahn holt Stockerlplatz bei ORF-Show Große Freude in Niederösterreich: Die Rax-Seilbahn landet bei "9 Plätze – 9 Schätze" auf Platz drei. Und das pünktlich zum 100. Geburtstag. Von Victoria Carina Frühwirth 27.10.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Rax-Seilbahn hat am Nationalfeiertag, 26. Oktober, bei der beliebten ORF-Show "9 Plätze – 9 Schätze" den dritten Platz erobert. Damit gehört das niederösterreichische Ausflugsziel offiziell zu den drei schönsten Plätzen Österreichs. Und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr: Die traditionsreiche Seilbahn feiert heuer ihren 100. Geburtstag.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist begeistert: "Hundert Jahre Pioniergeist, hundert Jahre Bergerlebnis und jetzt ein Stockerlplatz bei '9 Plätze – 9 Schätze': Das ist ein großartiges Geburtstagsgeschenk für unsere Rax-Seilbahn und ein Grund zur Freude für ganz Niederösterreich."

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In acht Minuten auf 1.545 Meter

Die Rax-Seilbahn ist ein echtes Stück österreichischer Tourismusgeschichte. 1926 wurde sie als erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs eröffnet. Seither bringt sie Ausflügler in nur rund acht Minuten auf 1.545 Meter Seehöhe. Ob Wanderer, Naturliebhaber oder Familien: Die Rax zählt seit Generationen zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region.

ORF-Stockerlplatz für die Rax-Seilbahn i ?

Dass die Seilbahn heute noch fährt, ist auch der Familie Scharfegger zu verdanken. Fritz Scharfegger rettete den Betrieb 1983. Mittlerweile führt sein Sohn Bernd die Seilbahn und das Raxalpen Resort. "Mein Vater hat daran geglaubt, dass diese Seilbahn Zukunft hat. Diesen Weg gehen wir gemeinsam weiter – mit viel Herzblut", freut sich Bernd Scharfegger über den dritten Platz.

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Neue Attraktionen am Berg

Zum runden Geburtstag hat sich auf der Rax einiges getan. Im Rahmen des Projekts "Pioniere & Freigeister" wurden die Tal- und Bergstation modernisiert und neue Attraktionen geschaffen. Dazu gehören eine neue Welcome-Terrasse, das Infinity-Gate und besondere Couch-Elemente, die an den berühmten Psychoanalytiker Sigmund Freud erinnern. Unterstützt wurden die Neuerungen vom Land Niederösterreich.

Mikl-Leitner sieht darin ein Erfolgsrezept: "Solche Erfolgsgeschichten brauchen Menschen, die an ihre Heimat glauben, Verantwortung übernehmen und immer wieder den Mut haben, in die Zukunft zu investieren."

Auch Kabarett-Star half mit

Für den Stockerlplatz gab es auch prominente Unterstützung, etwa von den Skirennläufern Armin Assinger und Benni Raich. Kabarettist Gery Seidl rührte als Länderpate kräftig die Werbetrommel für die Rax-Seilbahn.

Die Bilder des Tages i ?

Mikl-Leitner bedankte sich bei allen, die abgestimmt und mitgefiebert haben. Der dritte Platz soll nun auch dem Tourismus in der Region zusätzlichen Schwung geben.