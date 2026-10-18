i Flugabgabe "gefährdet Arbeitsplätze, schadet unserem Wirtschaftsstandort und belastet die Reisenden", so Johanna Mikl-Leitner. NLK Burchhart Abschaffung gefordert Mikl-Leitner: "Flugabgabe ist ein Schildbürgerstreich" "Sie gefährdet Arbeitsplätze, schadet unserem Wirtschaftsstandort und belastet die Reisenden", so Niederösterreichs Landeshauptfrau. Von Niederösterreich Heute 18.10.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Passagierschwund am Flughafen Wien-Schwechat, Absiedelung von Billig-Airlines: Flughafen-Vorstand Günther Ofner schlägt Alarm, fordert die Flugabgaben-Steuer zu senken.

Jetzt macht auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Druck auf die Bundesregierung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Schadet unserem Wirtschaftsstandort"

In einem Statement gegenüber "Heute" heißt es: "Die Flugabgabe ist ein Schildbürgerstreich! Sie gefährdet Arbeitsplätze, schadet unserem Wirtschaftsstandort und belastet die Reisenden. Und dem Klima ist auch nicht geholfen, wenn die Menschen statt von Wien von Bratislava abfliegen, wo diese Steuer längst abgeschafft wurde."

Die Bilder des Tages i ?

"NÖ und Wien ziehen hier an einem Strang!"

Und weiter: "Deshalb fordere ich die Abschaffung der Flugabgabe. Niederösterreich und Wien ziehen hier an einem Strang! Es geht um Jobs. Es geht um Wertschöpfung. Und es geht um unseren Wirtschaftsstandort. Darum muss die Bundesregierung einlenken und die Flugabgabe abschaffen!"

Gegenüber der "Krone" hatte sich auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für die Abschaffung ausgesprochen.