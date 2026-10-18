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Flugabgabe "gefährdet Arbeitsplätze, schadet unserem Wirtschaftsstandort und belastet die Reisenden", so Johanna Mikl-Leitner.
NLK Burchhart
Abschaffung gefordert

Mikl-Leitner: "Flugabgabe ist ein Schildbürgerstreich"

"Sie gefährdet Arbeitsplätze, schadet unserem Wirtschaftsstandort und belastet die Reisenden", so Niederösterreichs Landeshauptfrau.
Von Niederösterreich Heute
18.10.2026, 11:46
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Passagierschwund am Flughafen Wien-Schwechat, Absiedelung von Billig-Airlines: Flughafen-Vorstand Günther Ofner schlägt Alarm, fordert die Flugabgaben-Steuer zu senken.

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Jetzt macht auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Druck auf die Bundesregierung.

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"Schadet unserem Wirtschaftsstandort"

In einem Statement gegenüber "Heute" heißt es: "Die Flugabgabe ist ein Schildbürgerstreich! Sie gefährdet Arbeitsplätze, schadet unserem Wirtschaftsstandort und belastet die Reisenden. Und dem Klima ist auch nicht geholfen, wenn die Menschen statt von Wien von Bratislava abfliegen, wo diese Steuer längst abgeschafft wurde."

"NÖ und Wien ziehen hier an einem Strang!"

Und weiter: "Deshalb fordere ich die Abschaffung der Flugabgabe. Niederösterreich und Wien ziehen hier an einem Strang! Es geht um Jobs. Es geht um Wertschöpfung. Und es geht um unseren Wirtschaftsstandort. Darum muss die Bundesregierung einlenken und die Flugabgabe abschaffen!"

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red, 18.10.2026, 11:46
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