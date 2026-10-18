Startseite Österreich Niederösterreich
Die Dienstnehmerin hat mit 15 weiteren Personen begonnen, ist aber die Einzige, die nicht verlängert wurde“, erklärt AK-Bezirksstellenleiter Robert Taibl.
Die Dienstnehmerin hat mit 15 weiteren Personen begonnen, ist aber die Einzige, die nicht verlängert wurde“, erklärt AK-Bezirksstellenleiter Robert Taibl.
AK Niederösterreich / M. Scheichel
Böse Überraschung

Frau wird schwanger, dann droht plötzlich Jobverlust

Eine Nachmittagsbetreuerin aus dem Bezirk Gänserndorf sollte ihren Job verlieren – offenbar wegen ihrer Schwangerschaft. Die AK schritt ein.
Von Niederösterreich Heute
18.10.2026, 05:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Böse Überraschung für eine Nachmittagsbetreuerin aus dem Bezirk Gänserndorf: Eigentlich war die Verlängerung ihres befristeten Dienstvertrags bereits geplant. Doch nachdem die Frau ihrem Arbeitgeber mitgeteilt hatte, dass sie schwanger ist, sollte ihr Vertrag plötzlich doch nicht verlängert werden.

Nach 44 Jahren gekündigt – AK holt 23.700 Euro

Die Betroffene wandte sich daraufhin an die Arbeiterkammer (AK) in Gänserndorf. Dort vermutete man eine Diskriminierung aufgrund der Schwangerschaft und wurde aktiv.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

AK erkämpfte Weiterbeschäftigung

Die Arbeiterkammer forderte eine Verlängerung des Dienstvertrags bis zum Beginn des Mutterschutzes sowie eine Entschädigung für die betroffene Arbeitnehmerin.

Frau erhält volles Gehalt

Mit Erfolg: Im Rahmen eines Vergleichs wurde vereinbart, dass die Frau bis zum Beginn ihres Mutterschutzes weiterbeschäftigt wird. Sie erhält ihr volles Gehalt, muss dafür aber nicht mehr arbeiten.

Auch interessant

Österreicher nimmt Papamonat und wird gekündigt
Bis zu 16 Wochen – neue "Trauerzeit" nach Fehlgeburt
Skurriles Job-Gespräch: "Hübsche Mitarbeiter für dich"

Einzige von 16 ohne Vertragsverlängerung

Besonders auffällig sei laut Arbeiterkammer, dass ausgerechnet die Schwangere keine Vertragsverlängerung erhalten sollte. "Die Dienstnehmerin hat mit 15 weiteren Personen begonnen, ist aber die Einzige, die nicht verlängert wurde", erklärt AK-Bezirksstellenleiter Robert Taibl.

red, 18.10.2026, 05:00
Mehr zum Thema
Arbeiterkammer Schwangerschaft Kündigung Jobs

Weiterlesen

Weitere Storys
Arbeit
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote