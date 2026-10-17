Mexiko-Feeling in Maissau – Totenfest steht vor der Tür

In der Amethyst Welt Maissau (Bezirk Hollabrunn) wird es in den Herbstferien bunt. Statt klassischem Halloween-Grusel setzt das beliebte Ausflugsziel heuer erstmals auf den mexikanischen Día de los Muertos, den Tag der Toten. Von 24. Oktober bis 2. November verwandelt sich das Gelände in eine farbenprächtige Erlebniswelt mit Musik, Filmvorführungen und zahlreichen Mitmachstationen für Familien.
"Wir wollten bewusst einmal etwas anderes machen als Halloween. Día de los Muertos verbindet Erinnerung und Lebensfreude auf eine ganz besondere Art und Weise", erklärt Geschäftsführer Gerhard Stark.
Anders als bei Halloween stehen beim traditionellen mexikanischen Totenfest nicht Schrecken und Grusel im Mittelpunkt, sondern die Erinnerung an verstorbene Angehörige und die Freude am Leben.
Passend dazu zeigt die Amethyst Welt derzeit die Sonderausstellung "Kristallschädel – Schlüssel zu verborgenen Welten?". Mehr als 30 außergewöhnliche Exponate sind im Edelsteinhaus zu sehen.
Besonders für Kinder wird einiges geboten. Täglich um 14 Uhr flimmert der beliebte Animationsfilm "Coco – Lebendiger als das Leben" über die Leinwand im Multimedia-Pavillon. Dazu gibt es Kinderschminken, Bastelstationen, Steinebemalen und zahlreiche Fotomöglichkeiten.
Ein besonderer Platz wird der sogenannte "Gang der Erinnerung". Im Multimedia-Pavillon entsteht außerdem eine traditionelle mexikanische Ofrenda, ein bunt geschmückter Altar zum Gedenken an Verstorbene. Besucher können Fotos von geliebten Menschen mitbringen und dort aufstellen.
Am 30. und 31. Oktober wird es besonders lebendig: Die Band "Los Mariachis Negros" bringt an beiden Abenden von 18 bis 20 Uhr mexikanische Rhythmen und traditionelle Trachten nach Maissau. An diesen Tagen bleibt die Amethyst Welt sogar bis 21 Uhr geöffnet.
Auch die beliebte Chakren-Kugelbahn bekommt einen besonderen Anstrich. Extra für das Fest gibt es eine limitierte Kugel-Edition mit Schädelmotiv.
Das Festticket kostet sieben Euro pro Person, Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt. Wer ein Ticket für den Amethyst-Schaustollen oder das Edelsteinhaus samt Sonderausstellung kauft, kann das Mexiko-Fest ohne Aufpreis besuchen. Auch mit der NÖ-Card ist der Eintritt inkludiert.
Das Programm läuft täglich von 24. Oktober bis 2. November. Kinderschminken gibt es jeweils von 10.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr. Familienführungen starten um 11 und 15 Uhr, der Film "Coco" läuft täglich ab 14 Uhr.