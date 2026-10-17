i Symbolbild einer erkrankten Frau Getty Images Herbstsaison gestartet Fieber, Husten, Grippe – Zehntausende im Krankenstand Über 45.600 Menschen sind in Niederösterreich derzeit krankgeschrieben. Die Grippefälle steigen, während Corona deutlich zurückgeht. Von Niederösterreich Heute 17.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Erkältungssaison hat begonnen! Husten, Schnupfen und grippale Infekte machen derzeit Tausenden Menschen in Niederösterreich zu schaffen. Wie aktuelle Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zeigen, waren in der Kalenderwoche 41 insgesamt 45.634 ÖGK-Versicherte in Niederösterreich krankgeschrieben.

Davon entfielen 10.183 Krankenstände auf grippale Infekte, 119 auf Influenza und 60 auf Covid-19. Die Zahlen umfassen bei der ÖGK versicherte Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Weniger Erkältungen als im Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Krankenstände in Niederösterreich allerdings deutlich gesunken. In der Kalenderwoche 41 des Jahres 2025 waren noch 51.708 Menschen krankgeschrieben. Das entspricht einem Rückgang um rund 11,7 Prozent.

Auch bei den grippalen Infekten zeigt sich ein deutlicher Rückgang: Während im Vorjahr noch 13.646 Fälle registriert wurden, waren es heuer 10.183 – ein Minus von rund 25 Prozent.

Anders sieht die Entwicklung bei der echten Grippe aus. Die Zahl der Influenza-Krankenstände stieg von 96 auf 119 Fälle und damit um rund 24 Prozent.

Corona-Zahlen stark gesunken

Besonders auffällig ist der Rückgang bei Covid-19. Waren in der Vergleichswoche des Vorjahres noch 679 Krankenstände registriert worden, sind es heuer lediglich 60. Das entspricht einem Minus von rund 91 Prozent.

Die Bilder des Tages i ?

Allerdings weist die ÖGK darauf hin, dass Covid-19 seit Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig ist und deutlich weniger getestet wird. Die tatsächliche Verbreitung des Virus lässt sich daher nicht allein aus den Krankenstandszahlen ableiten.

Österreichweit über 262.000 Krankenstände

Österreichweit waren in Kalenderwoche 41 insgesamt 262.079 ÖGK-Versicherte krankgeschrieben. Im Vorjahr waren es noch 290.516 gewesen.

Bei 65.741 Betroffenen wurden grippale Infekte als Grund angegeben, 806 Personen waren wegen Influenza und 381 wegen Covid-19 im Krankenstand.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Im Vergleich zur Vorwoche stiegen die grippalen Infekte österreichweit von 62.851 auf 65.741 Fälle. Auch die Influenza-Zahlen erhöhten sich von 741 auf 806.

ÖGK-Chefarzt warnt vor Infektionen

ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter mahnt angesichts der beginnenden Herbst- und Wintersaison zur Vorsicht. Sowohl Influenza als auch Covid-19 würden bereits für zahlreiche Infektionen sorgen.

"Mit Beginn der Herbst- und Wintersaison haben wir sowohl bei Influenza als auch Covid mit relativ vielen Fällen gestartet. Das heißt wir haben jetzt schon viele Infektionsfälle, daher empfehle ich, alle Möglichkeiten zu nutzen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden", erklärt Krauter.

Er empfiehlt regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren, das Lüften geschlossener Räume und Aufenthalte an der frischen Luft. Auch das Tragen einer Maske könne helfen.

"Dort wo viele Menschen auf engem Raum sind, ist der Nasen-Mund-Schutz eine wirksame Möglichkeit, eine Infektion fernzuhalten", so der ÖGK-Chefarzt.