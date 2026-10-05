i Virologin Monika Redlberger-Fritz warnt bereits vor einer beginnenden Covid-Welle. Montage: iStock/koto_feja, APA-Images / APA / HERBERT NEUBAUER "Die Welle beginnt jetzt" Tausende krank: Erste Welle rollt durch Österreich Die Krankenstände steigen in ganz Österreich deutlich – und Virologen warnen: Die Covid-Welle hat begonnen. Von Heute Life 05.10.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Erkältungszeit nimmt Fahrt auf: Österreichweit ist die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle von 241.882 in Kalenderwoche 39 auf 262.077 in KW 40 gestiegen. Das entspricht einem Plus von 20.195 Fällen oder 8,3 Prozent innerhalb nur einer Woche.

Besonders kräftig fiel der Anstieg in Kärnten (+13,3 Prozent) und der Steiermark (+12,0 Prozent) aus. Auch Tirol (+9,9 Prozent), Oberösterreich (+9,3 Prozent) und Salzburg (+8,8 Prozent) verzeichneten deutliche Zuwächse.

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Grippe macht sich schon bemerkbar

Auffällig ist der Blick auf die einzelnen Infektionen. Die Zahl der Krankenstände wegen grippaler Infekte stieg binnen einer Woche von 48.250 auf 62.851 – ein Plus von 30,3 Prozent. Bei den Influenzafällen wurden in der aktuellen Woche 741 Fälle registriert. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 513 – ein Plus von rund 44 Prozent.

Die Zahlen steigen. ÖGK

Auch gegenüber der Vorwoche geht es nach oben: Damals wurden 604 Influenza-Fälle ausgewiesen. Von einer großen Grippewelle kann damit noch keine Rede sein. Doch die ersten Signale sind da.

Corona-Welle hat Österreich erreicht

Eine Entwicklung, die auch auf der Virologie der MedUni Wien ganz genau beobachtet wird: "Der Jahreszeit entsprechend" nehme die Virusaktivität in Österreich zu, schreibt Virolgoin Judith Aberle auf Social Media. Im Umlauf sind derzeit vor allem Rhinoviren, Enteroviren und SARS-CoV-2. Aberle rechnet in den kommenden Wochen mit einem weiteren Anstieg.

Für Virologin Monika Redlberger-Fritz ist vor allem die Entwicklung bei SARS-CoV-2 relevant. Zwar gebe es bereits ungewöhnlich früh sporadische Influenza-Fälle, vor der eigentlichen Grippewelle komme aber zunächst noch eine Covid-Welle.

„Die Corona-Welle beginnt jetzt.“

"Bei SARS-CoV-2 verzeichnen wir eine klare Zunahme", sagt Redlberger-Fritz. "Die Corona-Welle beginnt jetzt." Die Positivrate im Sentinel-Netzwerk liegt laut Redlberger-Fritz derzeit bei rund zehn Prozent – für sie ein klares Zeichen für den Beginn der Covid-Welle.

Die ÖGK-Zahlen zeigen allerdings noch keinen entsprechenden Anstieg bei den Covid-bedingten Arbeitsunfähigkeitsfällen. In Kalenderwoche 40 wurden 304 Covid-Fälle ausgewiesen, nach 250 in der Vorwoche.