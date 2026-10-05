i Während Österreich auf verspätete Grippeimpfstoffe wartet, nimmt die Aktivität von SARS-CoV-2 bereits deutlich zu. Montage: iStock/Albert Shakirov, APA-Images / dpa / Sebastian Gollnow "Weiterer Anstieg erwartet" Nicht Grippe: Virologin empfiehlt jetzt DIESE Impfung Während sich in Österreich alles um fehlende Grippeimpfstoffe dreht, warnen Virologinnen vor einer anderen Welle: SARS-CoV-2 nimmt bereits Fahrt auf. Von Heute Life 05.10.2026, 12:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das ganze Land spricht derzeit über die fehlenden Grippeimpfstoffe. Hunderttausende Dosen kommen später als geplant, Impfstellen müssen Termine verschieben, Kinder und ältere Menschen werden bevorzugt. Doch während der Blick auf die bevorstehende Grippewelle gerichtet ist, rollt bereits eine andere Infektionswelle an: Covid-19.

Denn SARS-CoV-2 nimmt in Österreich derzeit deutlich zu. Und laut Virologin Monika Redlberger-Fritz kommt die Corona-Welle noch vor der Grippewelle.

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Klare Zunahme

"Wir haben zwar ungewöhnlich früh sporadische Influenza-Fälle im Land, allerdings kommt vor der Grippewelle primär noch eine Covid-Welle", sagt Redlberger-Fritz gegenüber "Heute". Bei SARS-CoV-2 verzeichne man derzeit eine "klare Zunahme". Ihre Einschätzung fällt deutlich aus: "Die Welle beginnt jetzt, das können wir schon sagen."

Damit verschiebt sich der Fokus für die kommenden Wochen. Während Österreich auf weitere Grippeimpfstoffe wartet, dürfte zunächst Corona für steigende Infektionszahlen sorgen.

Virusaktivität steigt deutlich

Auch die aktuellen Beobachtungen des Sentinelsystems der Virologie an der Medizinischen Universität Wien weisen auf eine zunehmende Aktivität von Atemwegsviren hin. Virologin Judith Aberle spricht von einem "der Jahreszeit entsprechend deutlichen Anstieg der Virusaktivität in Österreich". Neben SARS-CoV-2 werden auch Rhinoviren und Enteroviren vermehrt nachgewiesen. Für die kommenden Wochen wird ein weiterer Anstieg der Virusaktivität erwartet.

Wie sehr die Atemwegsviren derzeit bereits ins Land hineinwirken, zeigen auch die aktuellen ÖGK-Zahlen: In der Kalenderwoche 40 wurden 262.077 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen registriert – nach 241.882 in der Woche davor. Besonders deutlich legten die grippalen Infekte zu. Auch bei Covid-19 stiegen die gemeldeten Krankenstände von 250 auf 304 Fälle.

Virologin rät jetzt zur Impfung

Mit der zunehmenden Verbreitung von SARS-CoV-2 gewinnt auch die COVID-Impfung wieder an Bedeutung. Judith Aberle verweist in ihrer aktuellen Einschätzung auf die österreichische COVID-19-Impfempfehlung. Gerade für Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf kann die Impfung ein wichtiger Schutz sein.

Der Zeitpunkt ist dabei nicht unwesentlich: Wer sich schützen möchte, sollte nicht erst warten, bis die nächste Welle ihren Höhepunkt erreicht.