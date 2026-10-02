i Es hat einen Grund, warum heute kaum noch Rohmilch verkauft wird. imago stock&people Herzstillstände, Organversagen Mama gibt ihr Rohmilch – Brooklyn (1) stirbt beinahe Emily M. wollte für ihre kleine Tochter Brooklyn nur das Beste. Statt Säuglingsnahrung gab sie ihr stattdessen rohe Ziegenmilch. Ein fataler Fehler. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 19:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die rohe Milch sollte Brooklyn, damals 17 Monate alt, gegen Verstopfung helfen. Doch es kam alles ganz anders: Etwa ein halbes Jahr später wurde das Mädchen schwer krank.

Zuerst musste sie sich immer wieder übergeben, dann wurde sie ins Spital gebracht. Dort musste sie beatmet werden, bekam eine Dialyse, weil ihre Nieren versagten. Dreimal blieb ihr Herz stehen.

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Die Ärzte stellten fest, dass Brooklyn sich mit einem gefährlichen Stamm von Escherichia coli-Bakterien angesteckt hatte.

Sie litt am hämolytisch-urämischen Syndrom, einer Krankheit, die Blutgefäße schädigt und zu Nierenversagen führen kann. Die Mediziner warnten die Eltern, dass Brooklyns Nieren langfristig geschädigt bleiben könnten.

Auch die US-Gesundheitsbehörde CDC warnt davor, dass Rohmilch Keime enthalten kann, die bei kleinen Kindern zu schweren Erkrankungen bis hin zum Nierenversagen führen.

Emily M. kann sich laut "20 Minuten"-Bericht bis heute nicht verzeihen: "Ich bin diejenige, die ihr die Milch gegeben hat. Ich werde mich bis an mein Lebensende dafür hassen, dass ich das zugelassen habe."

Rohmilch: Risiko für Kinder und Schwangere

Wie "ProPublica" berichtet, hat die Familie die Milch von einem Betrieb bezogen, der gar nicht für den Verkauf an Menschen zugelassen war. Kurz darauf wurde auch ein sechsjähriges Mädchen krank, das Milch vom selben Bauernhof getrunken hatte.

Beide Familien werfen dem Betreiber vor, verunreinigte Rohmilch als unbedenklich verkauft zu haben. Der Fall wird nun vor Gericht verhandelt.

Diese 6 Lebensmittel können toxisch sein i ?

Rohmilch wird in den USA immer beliebter. Belegte Vorteile gegenüber pasteurisierter Milch gibt es aber keine. Beim Pasteurisieren wird Milch erhitzt, um Keime abzutöten.

Fachleute warnen seit Langem, dass Rohmilch besonders für Kleinkinder, Schwangere, ältere Menschen und Menschen mit schwachem Immunsystem ein großes Gesundheitsrisiko bedeutet.