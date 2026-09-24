i Influenza A taucht in Österreich wieder vereinzelt auf – laut Virologin ist das allerdings nichts Ungewöhnliches. iStock/monstArrr_ Ungewöhnliche Zeit Influenza A jetzt in Österreich: Das sagt die Virologin In Österreich werden erste Influenza-A-Fälle registriert. Virologin Monika Redlberger-Fritz erklärt, woher die Viren kommen. Von Heute Life 24.09.2026, 07:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Influenza A ist in Österreich wieder vereinzelt nachweisbar. Doch von einer neuen Grippewelle kann derzeit keine Rede sein. Warum die Viren trotzdem schon auftauchen, erklärt Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien.

"Derzeit gibt es vereinzelte Influenza-A-Fälle, das ist aber nichts Ungewöhnliches", sagt die Expertin. Die ersten Fälle außerhalb der klassischen Grippesaison seien kein überraschendes Phänomen.

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Viren kommen aus dem Urlaub

Eine mögliche Erklärung liegt für Redlberger-Fritz in der Reisesaison. Bei den derzeit registrierten Fällen handle es sich in erster Linie um "Urlaubssouvenirs aus südlichen Regionen", wo viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern auf engem Raum aufeinandertreffen.

Gerade Flughäfen, Hotels, öffentliche Verkehrsmittel und touristische Hotspots bieten Viren zahlreiche Möglichkeiten, von einem Menschen zum nächsten zu gelangen. Wer anschließend nach Österreich zurückkehrt, kann das Virus mitbringen – und hier weitergeben. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass sich daraus bereits eine größere Influenza-Welle entwickelt.

Covid nimmt wieder leicht zu

Neben Influenza A beobachtet die Virologin derzeit auch bei Covid eine leichte Zunahme. "Hier geht es schon seit längerem wieder in die Höhe", sagt Redlberger-Fritz. Nun sei mit einem langsamen weiteren Anstieg zu rechnen.

Damit sind derzeit mehrere Atemwegsviren gleichzeitig unterwegs. Die Situation ist allerdings nicht ungewöhnlich für den Übergang vom Sommer in den Herbst.

Rhinoviren sind derzeit häufiger

Am häufigsten werden aktuell nämlich nicht Influenza- oder Corona-Viren festgestellt, sondern Rhinoviren. Sie gehören zu den wichtigsten Auslösern von gewöhnlichem Schnupfen und Erkältungen. Besonders nach dem Start des neuen Schuljahres ist eine stärkere Verbreitung dieser Viren zu erwarten. "Das ist vor allem in den ersten Schulwochen ganz normal", erklärt Redlberger-Fritz.

Diese Keime können dich im Urlaub krank machen i ?

Für die kommenden Wochen rechnen Experten mit einer weiteren Zunahme von Atemwegsinfektionen. Wann und wie stark die nächste saisonale Influenza-Welle in Österreich tatsächlich einsetzt, lässt sich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht sagen.