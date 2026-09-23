i Mitten im Technischen Museum konnten Besucher live verfolgen, was zeitgleich in einem OP-Saal der Klinik Floridsdorf geschah. Heute Ganz nah am Puls Herz-OP vor Publikum! Wiener schauten Ärzten live zu Herzklopfen gab es nicht nur im OP-Saal: Besucher eines Wiener Museums konnten zuschauen, wie Ärzte der Klinik Floridsdorf eine Herz-OP durchführten. Von Heute Life 23.09.2026, 22:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Operationssaal mitten im Museum? Was normalerweise hinter verschlossenen Türen passiert, konnten Besucher in Wien gestern beinahe hautnah miterleben. Eine Herzoperation aus der Klinik Floridsdorf wurde live ins Technische Museum übertragen – während das Ärzteteam operierte, erklärte es seine Arbeit und beantwortete sogar Fragen aus dem Publikum.

Herz-OP live ins Museum übertragen

Für die Live-Schaltung öffnete einer der modernen Hybrid-OP-Säle der Klinik Floridsdorf seine virtuellen Türen. Die einzelnen Schritte des Eingriffs wurden erklärt, Fragen der Zuschauer direkt beantwortet. Eine solche Übertragung sei normalerweise medizinischem Fachpublikum bei Kongressen vorbehalten, erklärte Michael Binder, Medizinischer Direktor der Klinik Floridsdorf. Diesmal sollte der Einblick bewusst einem breiteren Publikum ermöglicht werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen weiterhin zu den großen gesundheitlichen Herausforderungen. Neben moderner Behandlung soll deshalb vor allem die Vorsorge stärker in den Mittelpunkt rücken.

Besucher konnten ihr eigenes Herz checken

Beim Zuschauen allein blieb es im Technischen Museum nicht. Eine interaktive Gesundheitsstraße und Vorträge machten Herzgesundheit direkt erlebbar: Besucher konnten unter anderem Untersuchungen ausprobieren, Wiederbelebungsmaßnahmen kennenlernen und sich darüber informieren, wie Ernährung, Bewegung und andere Lebensstilfaktoren das Herz beeinflussen.

"Uns geht es vor allem darum, gut zu erklären und Ängste abzubauen", betonte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Genauso wichtig sei es, medizinisches Wissen zugänglich zu machen und Menschen dabei zu unterstützen, selbst etwas für ihre Gesundheit zu tun.

So hat sich die Herzchirurgie verändert

Wie rasant sich die Medizin entwickelt hat, zeigt auch die Arbeit in der Klinik Floridsdorf. An der Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie werden jährlich rund 850 Herzoperationen und Gefäßeingriffe sowie etwa 600 weitere Eingriffe durchgeführt. Viele Behandlungen sind in den vergangenen Jahren schonender geworden: Wo früher große Schnitte notwendig waren, kommen heute je nach Eingriff Katheterverfahren und kleinere Zugänge zum Einsatz. Das kann Schmerzen reduzieren und die Erholung beschleunigen.