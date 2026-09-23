i Duschgel drauf, abspülen, fertig? Offenbar nicht, wenn man einem neuen Beauty-Trend auf Instagram glaubt. Unsplash/Jay Cee (Symbolbild) Führt zu Ekzemen & Co Dieser Instagram-Trend kann deine Haut übel reizen Für extra Sauberkeit zweimal einseifen? Warum der virale Dusch-Trend deiner Haut sogar schaden kann. Von Heute Life 23.09.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal einseifen reicht nicht mehr? Glaubt man einem Beauty-Trend auf Instagram und TikTok, sollten wir unter der Dusche gleich zweimal zum Duschgel greifen. Erst soll der Körper besonders gründlich gereinigt werden, danach kommt der gute Duft. Klingt nach Extra-Sauberkeit – doch ausgerechnet damit könnte man seiner Haut zu viel zumuten.

Ein Duschgel reicht plötzlich nicht mehr

Für Aufmerksamkeit sorgte unter anderem Content Creatorin Leoni. Ihren knapp 250.000 Followern empfiehlt sie, zunächst ein pH-hautneutrales, seifenfreies Produkt und anschließend ein duftendes Duschgel zu verwenden. Der erste Durchgang soll jene Bakterien entfernen, die für unangenehmen Schweißgeruch verantwortlich seien.

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Braucht deine Haut wirklich zwei Duschgele?

Die kurze Antwort: Für die normale Körperreinigung gibt es keinen Grund, grundsätzlich zwei verschiedene Duschgele hintereinander zu verwenden. Darauf weist auch die Drogistin und Skincare-Bloggerin Shenja Cerzo hin. Duschgele enthalten Tenside, die Schweiß, Talg und Schmutz von der Haut lösen. Mehr Produkt bedeutet deshalb nicht automatisch mehr Hygiene.

Im Gegenteil: Wer seine Haut immer wieder intensiv mit Reinigungsprodukten behandelt, kann sie reizen. Dermatologen empfehlen bei trockener und empfindlicher Haut milde, möglichst parfumfreie Reiniger und raten dazu, nur so viel davon zu verwenden, wie tatsächlich nötig ist.

Zu viel Sauberkeit kann nach hinten losgehen

Unsere Haut ist keine schmutzige Oberfläche, die möglichst stark entfettet werden muss. Ihre natürliche Barriere hält Feuchtigkeit im Körper und schützt gleichzeitig vor Reizstoffen und Allergenen. Wird diese Schutzschicht strapaziert, kann die Haut trocken werden, spannen, jucken oder gereizt reagieren. Gerade bei Menschen mit empfindlicher oder zu Ekzemen neigender Haut können irritierende Produkte Beschwerden zusätzlich fördern.

Der vermeintliche Hygiene-Boost kann damit genau das Gegenteil dessen bewirken, was man sich von einer Pflegeroutine eigentlich erwartet.

Diese 3 Dinge mag deine Haut lieber

1 Nicht zu heiß duschen Lauwarmes Wasser und eher kurze Duschen sind hautfreundlicher. Die American Academy of Dermatology empfiehlt bei trockener Haut etwa fünf bis zehn Minuten

2 Sanft statt doppelt reinigen Ein milder, parfümfreier Reiniger reicht normalerweise aus. Besonders bei trockener Haut muss außerdem nicht jedes Mal der komplette Körper kräftig eingeschäumt werden.

3 Danach eincremen Wer zu trockener Haut neigt, sollte direkt nach dem Duschen eine parfümfreie Creme oder Salbe auf die noch leicht feuchte Haut geben. So lässt sich Feuchtigkeit besser in der Haut halten.

Bevor also der nächste virale Hygiene-Hack ins Badezimmer einzieht, darf man sich ruhig fragen: Braucht meine Haut das wirklich? Beim Duschen ist mehr eben nicht automatisch besser.