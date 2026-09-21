i Herzchirurgie live: Im Technischen Museum Wien wird eine Herzklappen-Operation aus der Klinik Floridsdorf übertragen. Wiener Gesundheitsverbund / Steinacher Einzigartigen Einblick Das geht unter die Haut: Herz-OP im Wiener Museum Eine Herzklappen-OP live im Technischen Museum: Ärzte der Klinik Floridsdorf zeigen am 22. September, was sonst hinter verschlossenen Türen passiert. Von Heute Life 21.09.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Herzchirurgie zum Zuschauen: Am Dienstag, 22. September, wird das Technische Museum in Wien zum ungewöhnlichen Schauplatz einer medizinischen Live-Übertragung. Besucher können eine Herzklappen-Operation aus nächster Nähe mitverfolgen – zumindest auf der Leinwand.

Ab 13 Uhr wird der Eingriff direkt aus der Klinik Floridsdorf in den Festsaal des Museums übertragen. Das Besondere: Das Ärzteteam erklärt die entscheidenden Schritte während der Operation und macht damit moderne Herzchirurgie für das Publikum verständlich.

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Ärzte zeigen, was sonst verborgen bleibt

Durch den Eingriff führt Primar Martin Grabenwöger, Vorstand der Herz- und Gefäßchirurgie der Klinik Floridsdorf. Gemeinsam mit seinem interdisziplinären Team will er zeigen, wie komplexe Eingriffe am Herzen heute durchgeführt werden.

"Notwendige herzchirurgische Eingriffe verbessern die Lebensqualität der Patienten erheblich", sagt Grabenwöger. Die Live-Übertragung soll laut dem Mediziner auch dazu beitragen, Ängste vor Operationen abzubauen und Einblicke in die moderne Herzchirurgie zu geben.

Herzgesundheit zum Mitmachen

Rund um die Live-OP dreht sich im Museum den ganzen Tag alles um das wichtigste Organ des Menschen. Von 10 bis 17.30 Uhr können Besucher die interaktive Herz-Gesundheitsstraße besuchen.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick Wann: Dienstag, 22. September 2026

Herz-Gesundheitsstraße: 10 bis 17.30 Uhr

Live-Übertragung der OP: 13 bis 18 Uhr

Ort: Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien, Festsaal Der Eintritt zur Veranstaltung ist mit einem gültigen Museumsticket frei. Für Jugendliche unter 19 Jahren ist der Museumseintritt kostenlos. Wichtig: Die Live-Übertragung der Operation ist erst ab 13 Jahren zugänglich.

Dort geht es unter anderem um Vorsorge, Bewegung und Ernährung. Auch die mentale Gesundheit kommt zur Sprache. Kurzvorträge liefern zusätzliche Informationen zu einem gesunden Herz und aktuellen Entwicklungen in der Medizin.

Wer möchte, kann außerdem eine Ultraschall-Untersuchung der Halsschlagader durchführen lassen.