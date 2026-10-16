i Die ÖBB bauen die Nordeinfahrt des Hauptbahnhofs aus. ÖBB, Beiglböck 170 Millionen Euro für Ausbau ÖBB-Baustelle: Unterführung wochenlang gesperrt Wegen Bauarbeiten am Hauptbahnhof Wiener Neustadt wird die Kollonitschgasse ab 17. Oktober gesperrt. Auch danach gibt es Einschränkungen. Von Victoria Carina Frühwirth 16.10.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Autofahrer in Wiener Neustadt brauchen in den kommenden Wochen starke Nerven: Die ÖBB bauen die Nordeinfahrt des Hauptbahnhofs aus. Statt bisher drei sollen künftig vier Gleise zur Verfügung stehen. Für das 170 Millionen Euro schwere Projekt sind im Oktober umfangreiche Bauarbeiten notwendig.

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Diese Sperren kommen auf Autofahrer zu

Besonders betroffen ist die Unterführung Kollonitschgasse. Sie wird von 17. Oktober bis einschließlich 1. November 2026 vollständig gesperrt. Auch an zwei weiteren November-Wochenenden ist keine Durchfahrt möglich.

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Die ÖBB haben folgende Einschränkungen angekündigt: 17. Oktober bis 1. November: Vollsperre der Unterführung Kollonitschgasse

2. November bis 17. Jänner 2027: Eingeschränkte Durchfahrt mit maximal 3,9 Metern Fahrzeughöhe, Fahrverbot für Schwerverkehr und einseitiger Gehwegsperre

21. bis 22. November: Erneute Vollsperre

23. bis 27. November: Nachtsperren jeweils von 20 bis 5 Uhr

28. bis 29. November: Weitere Vollsperre

Zusätzlich führen die ÖBB in der zweiten Oktober-Hälfte zwischen der Kollonitschgasse und der Pernerstorfer Straße Rammarbeiten für neue Oberleitungsmasten durch. Bis Anfang November werden außerdem Oberleitungen für die Einbindung der elektrifizierten Mattersburger Bahn montiert.

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Viertes Gleis soll Bahnverkehr verbessern

Hintergrund der Bauarbeiten ist der umfassende Ausbau des Wiener Neustädter Hauptbahnhofs. Zwischen der HTL und der Pöckgasse entsteht bis 2029 ein viertes Gleis. Dazu kommen neue Lärmschutzwände, insgesamt 1,2 Kilometer Stützmauern und mehrere modernisierte Eisenbahnbrücken.

Auch die Unterführung Pöckgasse wird bis Mai 2027 neu errichtet und verbreitert. Die Eisenbahnbrücke über die Fischauer Gasse soll zwischen Jänner und Mai 2027 neu gebaut werden.

170 Millionen Euro für den Bahnknoten

Wiener Neustadt zählt zu den wichtigsten Bahnknoten Österreichs. Gleich sechs Bahnstrecken laufen hier zusammen. Durch das zusätzliche Gleis sollen Züge künftig flexibler in den Bahnhof einfahren können. Auch bei Störungen soll der Bahnverkehr dadurch stabiler bleiben.

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Langfristig soll der Fernverkehr verstärkt über die Pottendorfer Linie geführt werden. Auf der Südbahn wäre damit mehr Platz für zusätzliche Nahverkehrszüge. Bis die Fahrgäste von den Verbesserungen profitieren, ist allerdings Geduld gefragt. Der gesamte Ausbau soll erst 2029 abgeschlossen sein.