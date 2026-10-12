i Die beschädigte Oberleitung sorgte für Chaos am Montag. Leserreporter Schienenersatz eingerichtet Probleme auf der Südstrecke – hier fahren jetzt Busse Heute, Montag, 12. Oktober, sind um 1 Uhr beim Ausfahrtsbahnhof Wiener Neustadt zwei Güterwagen entrollt und entgleist. So geht es jetzt weiter. Von Erich Wessely 12.10.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Heute, Montag, 12. Oktober 2026 sind um 01:00 Uhr beim Ausfahrtsbahnhof Wiener Neustadt zwei Güterwagen entrollt und entgleist. Verletzt wurde niemand, die genaue Ursache für die Entgleisung ist noch nicht bekannt", teilten die ÖBB frühmorgens per Pressemitteilung um 4.17 Uhr mit.

Bei dem Vorfall wurde die Oberleitung beschädigt, sodass ein Zugverkehr im Bahnhof Wiener Neustadt "voraussichtlich Montagnachmittag nur stark eingeschränkt möglich ist".

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Schienenersatzverkehr

Die ÖBB arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Behebung der Schäden. Für den Nahverkehr wurde ein Ersatz mit Bussen eingerichtet.

"Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren und mit längeren Reisezeiten zu rechnen. Die ÖBB bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und informieren laufend über die weiteren Auswirkungen auf den Zugverkehr", teilte das Unternehmen in der Früh mit.

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Zum aktuellen Stand auf der Südstrecke teilte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf "Heute"-Anfrage um 11 Uh rmit: "Ein Zugverkehr ist in Wiener Neustadt Hbf nordseitig sowohl von der Südstrecke als auch von der Pottendorfer Linie aus möglich, auf der südlichen Seite ist der Zugverkehr in Richtung Neunkirchen sowie Lanzenkirchen derzeit nicht möglich."

Bei den Fernverkehrsverbindungen ist die aktuelle Situation folgende:

Züge des Fernverkehres der ÖBB zwischen Wien Hbf und Wiener Neustadt Hbf verkehren 1x pro Stunde / Richtung

Züge des Fernverkehres der Westbahn verkehren zwischen Wien Hbf und Wiener Neustadt Hbf mit 5 Zugfahrten pro Tag / Richtung

In Mürzzuschlag wenden die Züge des Fernverkehres auf ihre Folgeleistungen

Ein Schienenersatzverkehr ist für Züge des Personenfernverkehrs zwischen Mürzzuschlag und Wiener Neustadt Hbf eingerichtet

Ein Schienenersatzverkehr ist für Züge des Personennahverkehrs zwischen Wiener Neustadt Hbf und Neunkirchen bzw. Lanzenkirchen eingerichtet.

Die Fahrausweise werden bei ÖBB und WESTbahn zwischen Wien Hbf und Villach Hbf gegenseitig anerkannt.