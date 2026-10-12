i Am 11. Oktober kam es auf der B16 bei Leopoldsdorf (BL) zu einem schweren Verkehrsunfall. FF Leopoldsdorf Unfall in Leopoldsdorf Seniorin (83) kracht in Gegenverkehr – drei Verletzte Schwerer Unfall auf der B16 bei Leopoldsdorf: Eine 83-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen ein Auto. Drei Personen wurden verletzt. Von Erich Wessely 12.10.2026, 16:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Sonntagnachmittag (11. Oktober) auf der B16, der Umfahrung Leopoldsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha), ereignet. Eine 83-jährige Wienerin wurde dabei vermutlich schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Seniorin geriet auf Gegenfahrbahn

Die 83-Jährige war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Pkw von der S1 kommend auf der B16 unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve bei Straßenkilometer 6,2 geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

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Dort krachte sie frontal gegen den entgegenkommenden Wagen eines 58-Jährigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Pensionistin in den Straßengraben geschleudert.

Auch der Pkw des 58-Jährigen wurde zur Seite geschleudert und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug. Dessen Lenkerin, eine 43-jährige Wienerin, hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die 83-Jährige war nach dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt laut Polizei vermutlich schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins AKH Wien geflogen.

Schwerer Verkehrsunfall in Leopoldsdorf i ?

Der 58-jährige Autolenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Baden gebracht. Die 43-jährige Wienerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

B16 drei Stunden gesperrt

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B16 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Die Sperre dauerte von 17.25 Uhr bis 20.25 Uhr. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

"Dieser Einsatz zeigte einmal mehr die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei. Durch das koordinierte Vorgehen aller Einsatzkräfte konnte die Menschenrettung rasch und professionell durchgeführt werden", teilte die Feuerwehr mit.