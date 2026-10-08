Dramatischer Unfall bei Holztransport in Kärnten

Ein Holztransport auf einer Forststraße in Kärnten endete am Mittwoch (7. Oktober) mit einem schweren Unfall. Ein Lkw samt Anhänger geriet von der Fahrbahn ab, rutschte einen Hang hinunter und überschlug sich. Erst Bäume stoppten die Fahrzeuge.
Am Steuer saß ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Er war gegen 17.30 Uhr auf einer Forststraße talwärts in Richtung Schüttbach unterwegs.
Aus bisher ungeklärter Ursache gab der Forstweg im Bereich des Anhängers nach. Daraufhin rutschten sowohl der Anhänger als auch der Lkw den Abhang hinunter.
Beide überschlugen sich, ehe sie von Bäumen aufgehalten wurden.
Der 50-Jährige schaffte es, das Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.
Die Feuerwehren Baldramsdorf und St. Peter/Spittal rückten aus, um den abgestürzten Lkw samt Anhänger gegen ein weiteres Abrutschen zu sichern.
Die Bergungsarbeiten waren zuletzt noch im Gange. Warum der Forstweg nachgegeben hatte, ist noch unklar.