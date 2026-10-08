i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Forstweg gab plötzlich nach Dramatischer Unfall bei Holztransport in Kärnten Bei einem Holztransport in Kärnten rutschte ein Lkw samt Anhänger einen Hang hinunter und überschlug sich. Der 50-jährige Lenker wurde verletzt. Von André Wilding 08.10.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Holztransport auf einer Forststraße in Kärnten endete am Mittwoch (7. Oktober) mit einem schweren Unfall. Ein Lkw samt Anhänger geriet von der Fahrbahn ab, rutschte einen Hang hinunter und überschlug sich. Erst Bäume stoppten die Fahrzeuge.

Am Steuer saß ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Er war gegen 17.30 Uhr auf einer Forststraße talwärts in Richtung Schüttbach unterwegs.

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Forstweg gibt plötzlich nach

Aus bisher ungeklärter Ursache gab der Forstweg im Bereich des Anhängers nach. Daraufhin rutschten sowohl der Anhänger als auch der Lkw den Abhang hinunter.

Beide überschlugen sich, ehe sie von Bäumen aufgehalten wurden.

Lenker kann sich selbst befreien

Der 50-Jährige schaffte es, das Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Feuerwehr sichert Unfallstelle

Die Feuerwehren Baldramsdorf und St. Peter/Spittal rückten aus, um den abgestürzten Lkw samt Anhänger gegen ein weiteres Abrutschen zu sichern.

Die Bilder des Tages i ?

Die Bergungsarbeiten waren zuletzt noch im Gange. Warum der Forstweg nachgegeben hatte, ist noch unklar.