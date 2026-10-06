i Der 67-Jährige musste aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Feuerwehr FF Gödersdorf Musste befreit werden Traktor stürzt in Bach – 67-Jähriger verletzt Ein 67-Jähriger kam in Faak am See mit seinem Traktor von der Straße ab und landete im Bach. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Fahrzeug retten. Von Österreich Heute 06.10.2026, 17:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakulärer Unfall am Dienstagvormittag in Faak am See: Ein 67-jähriger Mann war gegen 10.15 Uhr mit seinem Traktor auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.

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Der Traktor stürzte daraufhin in einen Bach. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich der Mann noch im Fahrzeug.

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Feuerwehr rettet Lenker aus Bach

Die Feuerwehr holte den 67-Jährigen mithilfe einer Korbschleiftrage aus dem Bach. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuzes wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht.

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Traktor aus Bachbett geborgen

Weil aus dem Fahrzeug Betriebsmittel austreten konnten, errichteten die Einsatzkräfte vorsorglich eine Ölsperre. Anschließend wurde der Traktor von der Hauptfeuerwache Villach aus dem Bachbett geborgen.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Faak am See und Gödersdorf sowie die Hauptfeuerwache Villach.