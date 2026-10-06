Traktor stürzt in Bach – 67-Jähriger verletzt

Spektakulärer Unfall am Dienstagvormittag in Faak am See: Ein 67-jähriger Mann war gegen 10.15 Uhr mit seinem Traktor auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.
Der Traktor stürzte daraufhin in einen Bach. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich der Mann noch im Fahrzeug.
Die Feuerwehr holte den 67-Jährigen mithilfe einer Korbschleiftrage aus dem Bach. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuzes wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht.
Weil aus dem Fahrzeug Betriebsmittel austreten konnten, errichteten die Einsatzkräfte vorsorglich eine Ölsperre. Anschließend wurde der Traktor von der Hauptfeuerwache Villach aus dem Bachbett geborgen.
Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Faak am See und Gödersdorf sowie die Hauptfeuerwache Villach.