StartseiteÖsterreichKärnten
Der 67-Jährige musste aus seinem Fahrzeug gerettet werden.
Der 67-Jährige musste aus seinem Fahrzeug gerettet werden.
Feuerwehr FF Gödersdorf
Musste befreit werden

Traktor stürzt in Bach – 67-Jähriger verletzt

Ein 67-Jähriger kam in Faak am See mit seinem Traktor von der Straße ab und landete im Bach. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Fahrzeug retten.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
06.10.2026, 17:27
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Spektakulärer Unfall am Dienstagvormittag in Faak am See: Ein 67-jähriger Mann war gegen 10.15 Uhr mit seinem Traktor auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Der Traktor stürzte daraufhin in einen Bach. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich der Mann noch im Fahrzeug.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Feuerwehr rettet Lenker aus Bach

Die Feuerwehr holte den 67-Jährigen mithilfe einer Korbschleiftrage aus dem Bach. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuzes wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht.

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichtiMail an uns

Traktor aus Bachbett geborgen

Weil aus dem Fahrzeug Betriebsmittel austreten konnten, errichteten die Einsatzkräfte vorsorglich eine Ölsperre. Anschließend wurde der Traktor von der Hauptfeuerwache Villach aus dem Bachbett geborgen.

Auch interessant

Lkw krachte mit ausgefahrenem Kran gegen Brücke
Firmen-Pkw nach Kollision mit Traktor völlig zerstört
Autofahrer kommt von Straße ab und landet in Graben

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Faak am See und Gödersdorf sowie die Hauptfeuerwache Villach.

red,06.10.2026, 17:27
Mehr zum Thema
VerkehrsunfallUnfallFeuerwehrRettung

Weiterlesen

Weitere Storys
Villach LandBergungRettungseinsatz
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote