Arbeiter verliert Gleichgewicht und stürzt von Leiter

Ein Arbeitseinsatz bei einer Firma im Bezirk Wolfsberg endete am Montagnachmittag mit einem schweren Unfall. Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten stürzte bei Installationsarbeiten von einer Leiter.
Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der Arbeiter war damit beschäftigt, in rund drei Metern Höhe eine Aluminiumleiste hochzuheben und zu installieren.
Dabei dürfte der 43-Jährige das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte von der verwendeten Leiter zu Boden.
Der Mann erlitt vermutlich schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er in die Lavanttal Klinik gebracht.
Wie es genau zu dem Sturz kam, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.