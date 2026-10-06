i Der verletzte Mann wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert. Getty Images (Symbolbild) Unfall bei Firma in Wolfsberg Arbeiter verliert Gleichgewicht und stürzt von Leiter Bei Installationsarbeiten im Bezirk Wolfsberg stürzte ein Mann aus rund drei Metern Höhe von einer Leiter. Er dürfte schwer verletzt worden sein. Von André Wilding 06.10.2026, 08:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Arbeitseinsatz bei einer Firma im Bezirk Wolfsberg endete am Montagnachmittag mit einem schweren Unfall. Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten stürzte bei Installationsarbeiten von einer Leiter.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der Arbeiter war damit beschäftigt, in rund drei Metern Höhe eine Aluminiumleiste hochzuheben und zu installieren.

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Gleichgewicht verloren

Dabei dürfte der 43-Jährige das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte von der verwendeten Leiter zu Boden.

Der Mann erlitt vermutlich schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er in die Lavanttal Klinik gebracht.

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Wie es genau zu dem Sturz kam, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.