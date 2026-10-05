i Bild: Strandbad Klagenfurt/Facebook Wechsel am Wörthersee Zwei Strandbäder suchen jetzt neue Gastro-Pächter In zwei Klagenfurter Strandbädern werden die Gastro-Betriebe neu vergeben. Interessenten können sich noch bis 19. Oktober bewerben. Von Österreich Heute 05.10.2026, 16:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eis, Pommes, Limonade: Für die Badesaison 2027 suchen die Stadtwerke Klagenfurt neue Gastronomie-Pächter. Die Locations kennt fast jeder Kärnten-Urlauber. An zwei Strandbädern werden prestigeträchtige Verträge neu ausgeschrieben.

Konkret geht es um die Gastronomie im Strandbad Klagenfurt am Wörthersee und im Strandbad Maiernigg. Beide Betriebe werden zur Verpachtung ausgeschrieben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Neue Pächter ab Badesaison 2027

Gesucht werden Gastronomen und Betreiber, die ab der kommenden Badesaison einen der Gastro-Betriebe übernehmen wollen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Interessenten müssen allerdings rasch sein. Die Bewerbungsfrist läuft nur noch bis zum 19. Oktober 2026.

So läuft die Bewerbung

Die Ausschreibungsunterlagen und Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten stehen online zur Verfügung.

Die Bilder des Tages i ?

Registrierung und Bewerbung laufen über die Ausschreibungsplattform der Stadtwerke Klagenfurt. Nach der Registrierung können dort auch die entsprechenden Unterlagen eingesehen werden.