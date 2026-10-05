Zwei Strandbäder suchen jetzt neue Gastro-Pächter

Eis, Pommes, Limonade: Für die Badesaison 2027 suchen die Stadtwerke Klagenfurt neue Gastronomie-Pächter. Die Locations kennt fast jeder Kärnten-Urlauber. An zwei Strandbädern werden prestigeträchtige Verträge neu ausgeschrieben.
Konkret geht es um die Gastronomie im Strandbad Klagenfurt am Wörthersee und im Strandbad Maiernigg. Beide Betriebe werden zur Verpachtung ausgeschrieben.
Gesucht werden Gastronomen und Betreiber, die ab der kommenden Badesaison einen der Gastro-Betriebe übernehmen wollen.
Interessenten müssen allerdings rasch sein. Die Bewerbungsfrist läuft nur noch bis zum 19. Oktober 2026.
Die Ausschreibungsunterlagen und Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten stehen online zur Verfügung.
Registrierung und Bewerbung laufen über die Ausschreibungsplattform der Stadtwerke Klagenfurt. Nach der Registrierung können dort auch die entsprechenden Unterlagen eingesehen werden.