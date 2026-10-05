i Die Polizei zog die junge Raserin sofort aus dem Verkehr. Leserreporter / Privat (Archivbild) Riskante Überholmanöver 22-Jährige rast mit 124 km/h durch Ortsgebiet Eine 22-Jährige wurde in Klagenfurt mit 124 km/h statt erlaubten 50 km/h gemessen. Erst nach mehreren Signalen der Polizei hielt sie an. Von André Wilding 05.10.2026, 07:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war eine 22-jährige Autofahrerin am Sonntagabend im Stadtgebiet von Klagenfurt unterwegs. Bei erlaubten 50 km/h wurde die Frau gegen 21.30 Uhr mit 124 km/h gemessen.

Die Lenkerin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land setzte ihre Fahrt auch während der Nachfahrt der Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort.

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Riskantes Manöver im Kreuzungsbereich

Dabei führte die 22-Jährige in Kreuzungsbereichen der Stadt unter anderem einen riskanten Überholvorgang durch.

Die Polizei konnte die Frau zunächst nicht zum Anhalten bewegen. Erst nachdem Folgetonhorn und wiederholt Lichthupensignale eingesetzt worden waren, stoppte die Lenkerin ihr Fahrzeug.

Führerschein vorläufig abgenommen

Bei der anschließenden Kontrolle wurde der 22-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem untersagten ihr die Polizisten die Weiterfahrt.

Auch am Fahrzeug gab es Beanstandungen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gesetzlich vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände fehlten.

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Die 22-Jährige wird wegen mehrerer Verstöße angezeigt.