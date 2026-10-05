22-Jährige rast mit 124 km/h durch Ortsgebiet

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war eine 22-jährige Autofahrerin am Sonntagabend im Stadtgebiet von Klagenfurt unterwegs. Bei erlaubten 50 km/h wurde die Frau gegen 21.30 Uhr mit 124 km/h gemessen.
Die Lenkerin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land setzte ihre Fahrt auch während der Nachfahrt der Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort.
Dabei führte die 22-Jährige in Kreuzungsbereichen der Stadt unter anderem einen riskanten Überholvorgang durch.
Die Polizei konnte die Frau zunächst nicht zum Anhalten bewegen. Erst nachdem Folgetonhorn und wiederholt Lichthupensignale eingesetzt worden waren, stoppte die Lenkerin ihr Fahrzeug.
Bei der anschließenden Kontrolle wurde der 22-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem untersagten ihr die Polizisten die Weiterfahrt.
Auch am Fahrzeug gab es Beanstandungen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gesetzlich vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände fehlten.
Die 22-Jährige wird wegen mehrerer Verstöße angezeigt.