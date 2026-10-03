i Die Frau wurde Opfer eines Krypto-Betrugs. Getty Images (Symbolbild) Sie glaubte ans große Geld Krypto-Masche – Frau (34) verliert fünfstellige Summe Eine Klagenfurterin wurde über soziale Medien in eine Krypto-Falle gelockt. Nun ist sie einen fünfstelligen Euro-Betrag los. Die Polizei ermittelt. Von Michael Rauhofer-Redl 03.10.2026, 07:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den vergangenen Tagen wurde eine 34-jährige Klagenfurterin Opfer eines schweren Betrugs. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag in einer Aussendung mitteilt, verlor die Frau zwischen 28. September und 2. Oktober ihr Geld mit einem Betrug im Bereich der Kryptowährungen.

Polizei ermittelt

Eine bislang unbekannte Person versprach ihr über soziale Medien hohe Renditen. Im Vertrauen darauf investierte die Frau in Kryptowährungen und überwies diese in mehreren Teilbeträgen auf Konten der bislang unbekannten Täter.

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Dabei entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Betrugs wurden aufgenommen.