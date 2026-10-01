i Gastro-Pleite: "Scharfs Deli" schließt nach acht Jahren. Facebook / Scharfs Deli In Wolfsberger Innenstadt Nächste Gastro-Pleite – "Scharf's Deli" ist insolvent Das "Scharfs Deli" in Wolfsberg (K) ist geschlossen, der Betreiber insolvent. Rund eine halbe Million Euro Schulden und 30 Gläubiger stehen im Raum. Von Österreich Heute 01.10.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Insolvenz trifft die Kärntner Gastronomie: Über das Vermögen von Michael Scharf, dem Betreiber des "Scharf's Deli" in Wolfsberg, wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband mit.

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Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Insolvenzantrag auf rund 462.800 Euro. Etwa 30 Gläubiger und zwei Beschäftigte sind von dem Verfahren betroffen. Das Lokal am Weiher Platz wurde bereits vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens geschlossen.

Scharf betreibt das Lokal seit 2021 als Gewerbeinhaber. Eine Sanierung wird dennoch angestrebt. Den Gläubigern bietet der Schuldner eine Quote von 20 Prozent an.

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Miete und Betriebskosten stark gestiegen

Als Grund für die finanziellen Probleme wird im Antrag die schwierige Lage in der Gastronomie genannt. Die Umsätze seien in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig habe sich die Miete des Lokals durch entsprechende Indexanpassungen erheblich erhöht.

Auch die laufenden Betriebskosten seien stark gestiegen. Unter diesen Voraussetzungen sei es zuletzt nicht mehr möglich gewesen, das "Scharf's Deli" wirtschaftlich zu führen.

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Um zusätzliche Einnahmen zu erzielen und das Unternehmen breiter aufzustellen, eröffnete Scharf 2024 beziehungsweise 2025 einen weiteren Standort in Wiesenau. Dieser wurde unter dem Namen "Brummi Station" geführt.

Zweiter Standort brachte Verluste

Die erhoffte Entlastung blieb allerdings aus. Der zweite Betrieb entwickelte sich laut Insolvenzantrag nicht wie erwartet und erwirtschaftete Verluste. Statt die finanzielle Situation zu verbessern, belastete der zusätzliche Standort das Unternehmen somit weiter.

Mit dem nun eröffneten Sanierungsverfahren soll eine Lösung für die offenen Forderungen gefunden werden.

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Ob der angebotene Sanierungsplan angenommen werden kann, hängt nun von der Prüfung der wirtschaftlichen Lage und der Zustimmung der Gläubiger ab. Fest steht bereits: Das "Scharf's Deli" in Wolfsberg hat seinen Betrieb eingestellt. Ein neuer Pächter wird für die Räumlichkeiten bereits gesucht.