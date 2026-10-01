Taschenlampen verraten Männer in leerstehendem Haus

Ein Lichtschein von Taschenlampen und verdächtige Geräusche haben in der Nacht auf Donnerstag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in Wolfsberg geweckt. Gegen 1.20 Uhr bemerkten die Beamten die Aktivitäten in einem leerstehenden Objekt im Ortsteil St. Stefan.
Die Polizisten durchsuchten daraufhin das Grundstück. Dabei trafen sie auf zwei Männer im Alter von 44 und 35 Jahren, die gerade das Gebäude verließen.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden zuvor durch einen Kellerschacht in das leerstehende Objekt gelangt. Gestohlen haben sie laut den bisherigen Erhebungen allerdings nichts.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Männer zuvor mit einem Pkw zum Gebäude gekommen waren. Am Steuer soll der 35-Jährige gesessen sein.
Bei dem Mann stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Alkomattest ergab schließlich eine schwere Alkoholisierung.
Für den 35-Jährigen hatte die nächtliche Aktion damit noch eine weitere Konsequenz - die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab.