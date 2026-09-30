i Ein Buslenker ist am Mittwochmorgen in Klagenfurt von einem 59-Jährigen bedroht worden. (Symbolbild) istock 59-Jähriger festgenommen Großeinsatz! Mann droht Buslenker mit Schusswaffe Ein Buslenker ist am Mittwochmorgen in Klagenfurt von einem 59-Jährigen bedroht worden. Der Mann behauptete, eine Schusswaffe zu besitzen. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 18:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz am Mittwochmorgen in Klagenfurt: Ein Mann soll einen Buslenker bedroht und dabei behauptet haben, eine Schusswaffe bei sich zu haben. Wenig später klickten in der Innenstadt die Handschellen.

Um 8.51 Uhr ging die Anzeige bei der Polizei ein. Ein zunächst unbekannter Mann soll einen Buslenker mit einer Schusswaffe bedroht haben. Anschließend machte er sich zu Fuß in Richtung Heiligengeistplatz davon.

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Mehrere Polizeistreifen nahmen sofort die Fahndung auf. Kurz nach 9 Uhr konnten die Beamten den Verdächtigen schließlich in der Klagenfurter Innenstadt festnehmen. Bei der Durchsuchung des 59-Jährigen wurde allerdings keine Waffe gefunden.

59-Jähriger gesteht Drohung

Bei der anschließenden Amtshandlung zeigte sich der Mann geständig. Er gab zu, gegenüber dem Buslenker behauptet zu haben, eine Schusswaffe zu besitzen, und ihm damit gedroht zu haben.

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Nach Abschluss der Amtshandlung wurde die Festnahme wieder aufgehoben. Der 59-Jährige wird wegen gefährlicher Drohung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.