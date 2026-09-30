StartseiteÖsterreichKärnten
Nun insolvent: 4-Sterne Hotel
Nun insolvent: 4-Sterne Hotel "Kärntnerhof" am Fuße des Großglockner - im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern.
Facebook / Hotel Kärntnerhof Heiligenblut
"Kärntnerhof" ist pleite

Insolvenz zwingt beliebtes Glockner-Hotel zum Aus

Der "Kärntnerhof" am Fuße des Großglockner (K) ist insolvent. Der Betrieb steht bereits seit Juli still und soll nicht mehr geöffnet werden.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
30.09.2026, 18:42
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die nächste Insolvenz trifft einen heimischen Beherbergungsbetrieb: Über den "Kärntnerhof" in Heiligenblut am Großglockner wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet.

Das gab der Alpenländische Kreditorenverband bekannt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mehr zum Thema

Die dazugehörende Gesellschaft hat nach Angaben im Insolvenzantrag Verbindlichkeiten von rund 177.000 Euro. Dem stehen Vermögenswerte von etwa 63.000 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich eine Überschuldung in Höhe von rund 114.000 Euro. Betroffen sind etwa 20 Gläubiger.

"Poseidon" ist insolvent! Beliebter Grieche gibt auf

Hotel und Restaurant bereits geschlossen

Die GmbH betrieb in Heiligenblut ein Hotel mit angeschlossenem Restaurant. Das Gastgewerbe wurde bereits Mitte Juli beim zuständigen Gewerbeamt abgemeldet. Seither werden in dem Unternehmen keine Gäste mehr beherbergt oder bewirtet.

Eine Wiedereröffnung ist nicht vorgesehen. Nach den vorliegenden Informationen soll der Betrieb nicht fortgeführt werden. Im Konkursverfahren wird stattdessen eine geordnete Verwertung des noch vorhandenen Vermögens angestrebt.

Tourismus-Pleite: Ferienwohnungsfirma mit Mega-Schulden

Vertragspartner kündigte Zusammenarbeit

Als Grund für den finanziellen Absturz nennt das Unternehmen mehrere unerwartete Entwicklungen und daraus entstandene Geldprobleme. Eine entscheidende Rolle spielte demnach das Ende der Zusammenarbeit mit der Key One betriebs GmbH.

Im Winter war der "Kärntnerhof" Sammelpunkt vieler Skiläufer. Für Entspannung sorgte der Pool.
Im Winter war der "Kärntnerhof" Sammelpunkt vieler Skiläufer. Für Entspannung sorgte der Pool.
Facebook / Hotel Kärntnerhof Heiligenblut

Zwischen den beiden Gesellschaften bestanden vertragliche Vereinbarungen über den Frühstücksbetrieb und eine Unterpacht. Diese wurden laut Insolvenzantrag von der Key One betriebs GmbH gekündigt. Gleichzeitig sei die Kärntnerhof GmbH aufgefordert worden, die Betriebsräume mit sofortiger Wirkung zu räumen.

Bekannter Innenstadt-Italiener ist jetzt insolvent

Damit brach ein wesentlicher Teil der vorgesehenen Geschäftstätigkeit weg. Der Hotel- und Restaurantbetrieb wurde in der Folge Mitte Juli eingestellt.

Offene Rechnungen verschärften Geldprobleme

Zusätzlich blieben nach Angaben des Unternehmens erhebliche Forderungen unbezahlt. Dabei soll es um Bewirtungsleistungen aus den Jahren 2025 und 2026 gehen. Die ausbleibenden Zahlungen führten demnach zu hohen Ausfällen und verschärften die bereits angespannte finanzielle Lage.

Gastro-Sterben ohne Ende – Wirt spricht jetzt Klartext

Nun muss im Konkursverfahren geprüft werden, welche Ansprüche tatsächlich bestehen und welches Vermögen noch verwertet werden kann.

red,30.09.2026, 18:42
Mehr zum Thema
InsolvenzKärntenHeiligenblut am GroßglocknerAlpenländischer Kreditorenverband

Weiterlesen

Weitere Storys
SkiWellnessTourismus
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote