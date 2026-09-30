i "Danke für alles. Wir werden dich nie vergessen." – die Jugendmusikkapelle Millstätterberg nimmt Abschied von Herwig Gatterer Facebook/JMK Millstätterberg "Dein Platz wird leer bleiben" Bekannter Kärntner Musiker viel zu früh verstorben Trauer in Kärnten: Herwig Gatterer ist nach langer Krankheit im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Die Blasmusikszene nimmt Abschied. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 22:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer bei der Jugendmusikkapelle Millstätterberg: Herwig Gatterer ist am Dienstag nach langer Krankheit im Alter von nur 35 Jahren verstorben.

Der Millstätter war weit über seine Heimatkapelle hinaus als Musiker bekannt. Als ausgezeichneter Hornist genoss Gatterer in der Kärntner Blasmusikszene hohes Ansehen. Seine große Leidenschaft galt der Musik.

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15 Jahre lang war er Obmann-Stellvertreter der Jugendmusikkapelle Millstätterberg und prägte den Verein mit seinem Engagement und seiner Musikalität entscheidend mit.

"Vor allem war Herwig ein guter Freund"

Für seine Musikkollegen war Gatterer jedoch weit mehr als ein Funktionär und Hornist. "Vor allem war Herwig ein guter Freund, ein lustiger Kollege und ein Mensch, mit dem wir unzählige schöne Momente und viel Freude erleben durften", erinnert sich sein Freund und JMK-Obmann Christoph Tuppinger.

Seine lange Krankheit habe der 35-Jährige stets mit Mut und Zuversicht gemeistert. Beruflich war Gatterer bei einem Unternehmen für Reinraumtechnik tätig. Für die Jugendmusikkapelle Millstätterberg hinterlässt sein Tod eine große Lücke.

Auch bei Militärmusik Kärnten aktiv

Gatterers musikalischer Weg führte ihn durch zahlreiche bekannte Formationen. Er spielte unter anderem bei der Militärmusik Kärnten, der Kärntner Gebirgsschützenkapelle, beim Salonorchester Weißenstein und bei der Werkskapelle Ferndorf. 2013 erhielt er das Leistungsabzeichen in Gold des Kärntner Blasmusikverbandes.

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Auch in kleineren Ensembles war Gatterer regelmäßig aktiv. Mit seiner Musik begleitete er kirchliche Feiern, Hochzeiten, Geburtstage und Begräbnisse.

Kollegen nehmen emotional Abschied

Die Jugendmusikkapelle verabschiedet sich mit bewegenden Worten von ihrem langjährigen Wegbegleiter: "Lieber Herwig, dein Platz in unseren Reihen wird leer bleiben, aber du wirst immer ein Teil unserer JMK sein. Danke für alles. Wir werden dich nie vergessen".

Die Trauerfeier findet am 23. Oktober um 14 Uhr in der Pfarrkirche Matzelsdorf statt. Seine Musikkollegen werden die Feier musikalisch umrahmen. Um Herwig Gatterer trauern seine Familie sowie zahlreiche Freunde und Wegbegleiter.