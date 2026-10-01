i Über den Musiker wurde nun ein Insolvenzverfahren eröffnet (Symbolbild). iStock (Symbol) Über Gläubigerantrag Bekannter Musiker in Konkurs – 31.000 Euro Schulden Über den Klagenfurter Musiker Harald Erwin Golob wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Rund 31.000 Euro an Verbindlichkeiten stehen im Raum. Von Österreich Heute 01.10.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Harald Erwin Golob geht es derzeit nicht nur um Musik: Der Klagenfurter ist zum Fall für das Konkursgericht geworden. Über einen Gläubigerantrag wurde ein Konkursverfahren gegen den Musiker eröffnet, wie der AKV bekannt gab.

Golob ist in der heimischen Musikszene kein Unbekannter. Er ist Mitglied des Ensembles "WörtherseeKlang", das 2011 aus der Familienmusik Golob hervorgegangen ist. Außerdem ist der Klagenfurter als Harmonika- und Musiklehrer unternehmerisch tätig.

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31.000 Euro Schulden

Nach aktuellem Stand werden die Verbindlichkeiten mit rund 31.000 Euro beziffert. Wie hoch die Aktiva sind, ist bislang nicht bekannt. Dienstnehmer sind von der Insolvenz nicht betroffen.

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Warum es überhaupt zum Konkurs kam, ist derzeit ebenfalls noch unklar. Weitere Informationen zu den Hintergründen liegen bislang nicht vor.

Forderungen bis November möglich

Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Axel Seebacher bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 16. November anmelden.

Am 1. Dezember soll schließlich die erste Gläubigerversammlung stattfinden. Dort wird sich zeigen, wie es im Konkursverfahren weitergeht.