StartseiteÖsterreichKärnten
Über den Musiker wurde nun ein Insolvenzverfahren eröffnet (Symbolbild).
Über den Musiker wurde nun ein Insolvenzverfahren eröffnet (Symbolbild).
iStock (Symbol)
Über Gläubigerantrag

Bekannter Musiker in Konkurs – 31.000 Euro Schulden

Über den Klagenfurter Musiker Harald Erwin Golob wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Rund 31.000 Euro an Verbindlichkeiten stehen im Raum.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
01.10.2026, 15:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Für Harald Erwin Golob geht es derzeit nicht nur um Musik: Der Klagenfurter ist zum Fall für das Konkursgericht geworden. Über einen Gläubigerantrag wurde ein Konkursverfahren gegen den Musiker eröffnet, wie der AKV bekannt gab.

Nächste Pleite: Garten-Firma nach 1,5 Jahren insolvent

Golob ist in der heimischen Musikszene kein Unbekannter. Er ist Mitglied des Ensembles "WörtherseeKlang", das 2011 aus der Familienmusik Golob hervorgegangen ist. Außerdem ist der Klagenfurter als Harmonika- und Musiklehrer unternehmerisch tätig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

31.000 Euro Schulden

Nach aktuellem Stand werden die Verbindlichkeiten mit rund 31.000 Euro beziffert. Wie hoch die Aktiva sind, ist bislang nicht bekannt. Dienstnehmer sind von der Insolvenz nicht betroffen.

Warum es überhaupt zum Konkurs kam, ist derzeit ebenfalls noch unklar. Weitere Informationen zu den Hintergründen liegen bislang nicht vor.

Forderungen bis November möglich

Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Axel Seebacher bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 16. November anmelden.

"Dragonfly": Englischer Privatkindergarten ist pleite

Am 1. Dezember soll schließlich die erste Gläubigerversammlung stattfinden. Dort wird sich zeigen, wie es im Konkursverfahren weitergeht.

red,01.10.2026, 15:30
Mehr zum Thema
InsolvenzSchuldenAlpenländischer Kreditorenverband

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote